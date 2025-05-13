ProCultura: diputado Oyarzo confirma comisión investigadora e insta al Presidente Boric a prestar declaración voluntaria

El diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical) confirmó que presentará la solicitud para conformar una nueva comisión investigadora para abordar un posible financiamiento ilegal de la política tras los últimos antecedentes del caso ProCultura y la declaración de su fundador, Alberto Larraín.

El parlamentario radical además instó al Presidente Gabriel Boric a prestar declaración voluntariamente “por transparencia”, luego de haber sido nombrado por Larraín en antecedentes filtrados y negar en una declaración un eventual financiamiento a su campaña presidencial.

Al respecto, el parlamentario señaló que “tras los últimos antecedentes conocidos públicamente, se hace necesario conformar una nueva comisión investigadora por los temas de posibles financiamientos ilícitos a la política”.

“Lamentablemente hemos visto como ProCultura y Alberto Larraín nos siguen mintiendo a la cara, creen que somos ingenuos y que no hay antecedentes. Aquí se debe investigar a fondo”, agregó.

Por este motivo, confirmó que “vamos a presentar una comisión investigadora sobre los fondos públicos destinados ilícitamente a la política”.

“Aquí no debe quedar nada a las especulaciones, debemos ser transparentes, debemos investigar a fondo”, sostuvo.

Además, solicitó al Presidente Gabriel Boric “que cuando vuelva de su viaje a China, vaya voluntariamente a Fiscalía a declarar lo que sabe o no sabe por transparencia. La ciudadanía y el país exigen transparencia”.