Tras declaración de Alberto Larraín: derecha acusa "defensa corporativa" y La Moneda toma distancia

Luego de que el caso ProCultura escalara hasta el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de la arista que persigue el Ministerio Público por un presunto financiamiento irregular de su campaña, el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, irrumpió en el debate descartando, en primer lugar, haber financiado campaña política alguna.

Mediante una declaración pública, el psiquiatra sostuvo que “no hubo financiamiento político desde ProCultura. Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política. La Fundación ProCultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables”.

En pos de aquello, Larraín destacó que los proyectos investigados fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. “Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del ex Pdte. Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor”, explicó.

Cabe destacar que la fundación, cuya creación se remonta a 2009, es investigada porque percibió $316.849.723 en 2021, durante la anterior administración, y este monto se elevó a más de 3 mil millones a partir del 2022.

El argumento de Larraín fue interpretado por la derecha como una “defensa corporativa” y un intento de blindaje a la actual administración por la amistad que mantenía con el Mandatario. Aunque, el psiquiatra sostuvo relaciones transversales políticamente hablando, como fue con el exgobernador del Biobío, Ricardo Díaz.

Ante esto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, dijo que “el señor Larraín está tratando de hacer una defensa corporativa de este gobierno particularmente por lo que todos conocemos, la amistad con el Presidente de la República, su calidad de pareja también con un militante del Frente Amplio al cual supuestamente financió en su campaña política”.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “la respuesta de Alberto Larraín es propia de una minuta de la Secom. Lo mismo que dice Alberto Larraín es lo que está diciendo el gobierno el día de hoy. Aquí es obvio que hay una respuesta concertada para intentar cambiar el foco del tema”.

Por su parte, la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, relevó que los recursos de Pro Cultura incrementaron de forma desproporcionada en este periodo gubernamental. “Que yo sepa, la fundación de este señor recibió, no sé, como 150 millones de pesos, creo, en el último año de Piñera. Después recibió 6 mil en este gobierno. Que la gente juzgue si es lo mismo o no. La verdad es que todo esto, mientras más hablan, tratando de defenderse, más claro le dejan a todo Chile que son una tropa de frescos“, afirmó.

Mientras, el Gobierno decidió apartar este caso de La Moneda optando por acotar las vocerías respecto al tema y reforzando los llamados a dejar que las instituciones funcionen a raíz de acusaciones provenientes del Frente Amplio y el Partido Comunista en torno a “espionaje” y “activismo judicial”, luego de que se filtrara una conversación privada entre el Presidente Gabriel Boric con la psiquiatra y expareja de Alberto Larraín, Josefina Huneeus.

En conversación con Radio Infinita, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), dijo que “no corresponde” que se cuestione el trabajo del Ministerio Público o de los tribunales de justicia. “La justicia tiene que funcionar sin presiones”, sostuvo.

“Los requisitos para que se genere una medida intrusiva en esta materia es que lo solicite un fiscal y lo autorice un juzgado de garantía. No hay ninguna persona excepcionada de una medida intrusiva de este tipo. Por lo mismo, nosotros como Gobierno hemos sido bien claros y categóricos en que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo y, por cierto, que se llegue a una determinación en esto, es lo más importante”, apeló.

Por la tarde, en una vocería al paso desde el Palacio de La Moneda, la ministra (s) de la Segegob, Aisén Etcheverry, sostuvo que “la posición siempre ha sido una y la misma (…), que se investigue a todos los responsables, y si el señor Larraín es responsable que le caiga todo el peso de la ley, es la única postura que tenemos nosotros desde el Gobierno”.

“No hay tensiones en La Moneda, nosotros estamos enfocados en trabajar. Esta es una investigación que se está dando en sede judicial y donde, como lo hemos dicho, no tiene que ver con el trabajo nuestro”, zanjó, consultada respecto al ambiente en la sede de gobierno.