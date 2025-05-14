Christiane Endler: "Tuve crisis de pánico y me desmayé un par de veces sin saber por qué"

Christiane Endler, arquera chilena del Olympique de Lyon, viene de ser galardonada por cuarta vez como la mejor portera de la liga francesa femenina, confirmando el destacado presente que vive.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para la golera nacional en los últimos años, pues la propia “Tiane” reveló que sufrió desmayos y crisis de pánico en su última etapa con la Selección chilena femenina tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Lo que más me daba miedo era que no sabía qué me pasaba, quizás era algo en la cabeza. Me hice un scanner, pero me dijeron que era estrés, que tenía que calmarme. Fue el año del Panamericano, post no clasificar al Mundial”, comenzó diciendo en entrevista con el programa El Legado.

“Tuve unas crisis de estrés importantes, crisis de pánico, me desmayé un par de veces sin saber por qué. Una cómo está tan acostumbrada a jugar con presión, con estrés en tu vida, hay un punto en que el cuerpo te dice no más”, añadió.

Por último, la ex portera de la Roja femenina aseguró que su círculo cercano fue clave para salir adelante: “Tengo un núcleo con el que puedo conversar estas cosas y salir de la selección me hizo bajar una cuota importante”.