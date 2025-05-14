Colo Colo visita a Racing en duelo clave por Copa Libertadores

Jornada crucial para Colo Colo la de este miércoles en Copa Libertadores. El Cacique visita desde las 20:30 horas a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda, por la penúltima fecha de la fase grupal del torneo continental, con la obligación de ganar.

El cuadro albo marcha como colista del Grupo E, con apenas dos puntos, por lo que necesita conseguir la victoria para llegar a la última fecha con chances de, al menos, meterse en la Copa Sudamericana.

La tarea no es fácil, porque el conjunto de Macul no depende de sí mismo. Como se encuentra a cuatro puntos del tercero, que es Atlético Bucaramanga, necesita ganar hoy a los trasandinos y luego a los colombianos en la última fecha en el Estadio Monumental, además de esperar que Fortaleza derrote a la Academia en esa jornada final.

Para el cotejo de este miércoles, Colo Colo formaría con: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez; Claudio Aquino, Javier Correa y Lucas Cepeda.

En tanto, Racing alinearía con: Gabriel Arias; Marcos di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Luciano Vietto.