Concierto gratuito reúne a jóvenes músicos en homenaje sonoro a Gabriela Mistral

En el marco de la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, Balmaceda Arte Joven Valparaíso invita al concierto de cierre “BAJ canta a Gabriela” del Laboratorio de Producción Musical (LPM), una experiencia formativa y colaborativa que reunió a jóvenes músicos con trayectoria para componer y producir un disco inspirado en la obra de la destacada poeta chilena.

El evento, gratuito y abierto a todo público, se realizará el jueves 15 de mayo a las 19 horas en el Teatro Municipal de Viña del Mar, y será la primera instancia en que se presenten en vivo las diez canciones originales creadas durante el laboratorio.

Desde enero hasta abril, las y los participantes trabajaron en sesiones intensivas guiadas por el reconocido productor nacional Charlie Checkz, quien acompañó el proceso creativo y técnico. La metodología se organizó en tres bloques —exploración y preproducción, composición y arreglos, autoproducción y mezcla— con clases teórico-prácticas, ejercicios prácticos y trabajo de estudio.

El proyecto fue una edición especial del tradicional laboratorio que Balmaceda realiza cada año, esta vez inspirado en la figura y obra de Gabriela Mistral. “Nos planteamos el desafío de acercar su legado a las nuevas generaciones a través de la música. Así nació esta versión que propone un homenaje colectivo desde la creación sonora”, señala Federico Botto, director regional de Balmaceda Arte Joven.

Durante las sesiones, las y los jóvenes exploraron la poesía y la biografía de Mistral, generando un vínculo emocional con su figura. “El laboratorio fue realmente colaborativo. Hubo mucha apertura, disposición y compañerismo. Empatizamos con ella, con su historia. Gabriela fue una especie de empuje creativo”, comenta Charlie Checkz, destacando el ambiente creativo que se generó entre los y las jóvenes.

El concierto será una muestra en vivo del repertorio creado durante el laboratorio, previo al lanzamiento oficial del disco, que se realizará el próximo mes. Esta producción se sumará al catálogo de obras realizadas por jóvenes de la región en las diez ediciones anteriores.

“Año a año, el LPM finaliza con la grabación de un disco y su posterior lanzamiento. Esto nos ha permitido visibilizar a más de cien artistas emergentes de la región en los últimos años. Creemos que este disco, al ser un homenaje a nuestra poeta, tendrá un alcance mayor. Será un testimonio que nuestra corporación dejará anclado en la memoria, con el propósito de acercar la obra de Gabriela Mistral a las nuevas generaciones.”, concluye Federico.

Este proyecto fue financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024.