Daniela Magnasco, apneísta chilena: "Mi propósito es promover este deporte y las actividades subacuáticas"

El Campeonato Nacional selectivo de apnea se realizará el próximo 17 y 18 de mayo en el Centro de Competencias Acuáticas del Estadio Nacional.

En este evento, que organiza la Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático de Chile (FEDESUB), se darán cita los y las mejores apneístas para definir a quienes representarán a nuestro país. Una prueba de resistencia, técnica y control mental bajo el agua.

Daniela Magnasco es una deportista destacada en esta disciplina: récord nacional y oro panamericano en 2018. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, comenta sobre estas próximas competencias, hizo un repaso de los hitos de su carrera y otras actividades que siempre la mantienen en contacto con el mar.

-Considerando las convocatorias que se vienen, ¿Cómo ha sido tu preparación en esta primera parte del año 2025?

En este momento estoy un poco pausada porque estoy trabajando fuera de Santiago entonces se me hace un poco difícil entrenar. Ahora en mayo viene la competencia nacional organizada por la federación, que normalmente son dos al año, y siempre compito. Ahora que esté en mi mejor momento… no va a poder ser. Quizás voy a ir a competir, a compartir y a dar lo que pueda de mí. Para la segunda temporada de la competencia, que normalmente es en diciembre o noviembre, pienso que estaré en mejor forma y con más entrenamiento para competir con un buen nivel.

–Comentemos más detalles de esta disciplina para quienes quizás no la conocen o para recordar a quienes son sus seguidores y seguidoras.

La apnea se divide en dos. Una es indoor, que se trabaja horizontalmente en la piscina, y la outdoor de profundidad en el mar. Normalmente, en Chile se entrena en la piscina porque es difícil ir al mar, no están las condiciones para todos y es harto esfuerzo económico y tiempo… pero poco a poco se ha ido desarrollando la apnea de profundidad. La preparación depende de las competencias que vengan, pero las posibilidades acá en Chile están para ambas. Incluso, creo que las competencias indoor se hacían antes de 2014 o 2012 y de las outdoor ya se han desarrollado tres. Las últimas, las organiza Daniel Arias que es un campeón nacional. Las dos primeras fueron en Papudo y la Pacifico Profundo que se realizó hace poco en Juan Fernández.

Estamos tirando para arriba en Chile con las competencias y la organización.

-Una relación con el buceo y con la apnea que te ha dejado diversas experiencias e importantes logros deportivos. ¿Cómo comenzaste?

Desde muy chica me relacioné con el mar porque mi papá era buzo recreativo entonces siempre iba con él. En mi casa encontrabas trajes de buceo, ganchos para sacar mariscos y arpones. Y de ahí empieza mi gusto por el mar, el buceo, por estar bajo el agua y estar más tiempo bajo el agua. Ahí empieza mi carrera, he pasado por todo tipo de buceo, cursos y en momentos de extraer mariscos, sacar locos y erizos. Antiguamente, no estaban las áreas de manejo entonces era más libre poder hacer eso y, posteriormente, conozco la apnea que es una disciplina.

Me interesó mucho porque había una forma donde se podía avanzar en esto y empiezo mi entrenamiento con Diego Saavedra. Seguí avanzando, conociendo técnicas y desarrollándome como apneísta. Fue bien rápido, en Chile había poca apnea por lo que pude lograr buenas marcas en poco tiempo. Ya tenía mucha relación con el mar y pocos miedos.

Es una disciplina muy mental porque tiene que ver con el control del cuerpo entonces se me hizo más fácil. Fui a una competencia, hice mi primer récord nacional y fui conociendo. Participé de competencias nacionales que a poco a poco han ido funcionando muy bien. También ya estamos a nivel internacional con las organizaciones que tenemos, los expertos, profesionales, los jueces y la federación de deportes subacuáticos.

Taller en el extremo sur: “Fue entregar y recibir”

Hace algunas semanas, la Comunidad Kawésqar Nómades del Mar participó de un taller de buceo en Punta Arenas explicando que buscaban rescatar la “memoria histórica del territorio”. En esta última versión, contaron con la presencia de instructores e instructoras.

-Tú viajaste a la región de Magallanes. ¿Qué recuerdas de esa actividad?

Fue una muy buena experiencia y muy bonita. Considerando que el propósito de esta actividad que programamos fue ayudar a la comunidad Kawésqar que tiene historia de mar y ancestros muy profundamente relacionados con el mar. Viajamos cuatro expertos para responder a su necesidad: conectarse nuevamente con el mar y aprender para lograr lo que antiguamente hacían los kawésqar que era extraer mariscos y recorrer las zonas frías.

-¿Cómo fue el plan de trabajo con la comunidad?

Fueron cuatro días. Tuvimos algunas reuniones para saber qué nivel de buceo y de nado tenían para programar todo lo que íbamos a enseñar y lo que ellos querían de nuestro conocimiento. El primer día fue teórico y desarrollamos una pequeña práctica y los otros días seguíamos de acuerdo a lo que iban avanzando. Fuimos con un experto en apnea, de caza, fotografía y buceo.

Algo emocionalmente bonito que sucedió fue el momento en que llevamos a la gente a un lugar donde había mariscos. Era un grupo de niños de 10 años y también con adultos, un grupo bien diverso. Fue bonito ver a los niños recolectando especies, comimos erizos y luego compartimos todos juntos.

-En tu carrera deportiva se reconocen diversos logros, pero también participas de este otro tipo de actividades más comunitarias. ¿Por qué es importante sumarte a estos proyectos?

Esto de ir a entregar conocimiento a los kawésqar, creo que es una de las cosas más interesantes y gratificantes para mí con el buceo y las actividades subacuáticas. Fue hermoso, entregar y recibir, fue un aporte para la sociedad y para la comunidad.

Y así otras también, quizás más personales, creo que la mayor hazaña que he hecho de buceo fue ir a competir al Mundial de Apnea en Roatán, Honduras (2022). Pero no fue con la intención de competir sino de aprender más sobre profundidad, con todos los implementos y con la seguridad que se desarrolla el evento. Pero, a medida que iba avanzando, iba adquiriendo más conocimiento, me empezó a ir bien, decidí competir y me fue súper bien. En el campeonato mundial obtuve un récord nacional, aprendí mucho, estuve con gente muy reconocida, con todo un sistema de implementos profesionales…fue mucho esfuerzo, pero grato porque lo logré.

Y detrás de todo esto y los esfuerzos que hago por la apnea y el buceo siempre está la idea de promover este deporte y promover las actividades subacuáticas. Son un gran beneficio para todos y todos las podemos hacer…