Diputado Brito (FA) y rol de Grau en Ley de Fraccionamiento: "Llegó a enredar las cosas a la comisión mixta"

La comisión mixta que revisa la Ley de Fraccionamiento resolvió dividir la votación de la merluza común del resto del proyecto, esto luego del drama que generó el error de cifra que entregó el Gobierno y que no se diera la unanimidad para reabrir la votación de esta cuota.

El diputado integrante de la instancia, Jorge Brito (FA), quien fue uno de los que no aceptó que se votara nuevamente, aseguró que reabrir el debate hubiese significado “retroceder porque nosotros llegamos a un acuerdo hace una semana respecto al 48% (para la industria) 52% (para la pesca artesanal), sin embargo, el ministro retrocedió, lo desconoció a un par de días de haberlo alcanzado y para nosotros es importantísimo no dilatar ni retroceder, porque ha costado mucho llegar hasta acá”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el parlamentario oficialista aseguró que lo ideal hubiese sido votar todo como paquete, pero que no se logró. “El presidente de la comisión, el senador Fidel Espinoza (…) apoyó a que fuera la industria la que tuviera la mayoría entre las regiones del Biobío y Coquimbo, por eso se logró separar, porque ellos buscan rechazar el fraccionamiento de la merluza, para que quede el fraccionamiento anterior”, explicó el parlamentario.

“Nosotros reivindicamos la pesca artesanal en cuanto a las cuotas de captura buscando un equilibrio para poder garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso de la industria y ahí es donde todo se empieza a torcer, porque la industria con datos distintos de los oficiales ha acusado de querer cerrar con este proyecto, una de las empresas, PacificBlue, empresa que según el Diario Financiero traía pérdidas de antes de esta ley”, agregó el parlamentario refiriéndose a las críticas desde el empresariado.

En la misma línea, aseguró que existen intenciones de manipular el debate. “¿Por qué buscan acusar, extorsionar al poder político para impedir que la mayoría de la captura, un 52% de la merluza, esté en mano de los artesanales? A mi parecer es porque hay políticos y ellos que siempre han logrado sacar leyes hechas a la medida y que en esta oportunidad no lo están logrando”, dijo.

El error del Gobierno ha puesto en cuestión que la cuota de la merluza se haya definido de manera correcta o que se hayan tomado decisiones en base a un dato equivocado. Al respecto, Brito respondió que: “Nunca fue base del acuerdo. El acuerdo tenía dos criterios, el primero es favorecer a la pesca artesanal (…) y en segundo lugar, garantizar los puestos de trabajo de la industria”.

El rol del ministro Grau

El diputado Brito fue especialmente crítico con la participación del jefe de cartera de Economía, Nicolás Grau, en el debate del proyecto de ley en la comisión mixta, afirmó que habría desconocido el acuerdo de la cuota de la merluza, pero también apuntó a un desconocimiento de parte de la autoridad en cuanto a la materia en debate.

“El ministro Grau demuestra desconocimiento de la realidad de las caletas del país cuando afirma que la merluza común es una de las 21 pesquerías, porque quienes conocemos la realidad de las caletas sabemos que es una de las principales pesquerías. Entre Coquimbo y el Biobío, especialmente entre Caleta Coquimbo y Caleta de Cocholgüe en la Región del Biobío, los botes que se dedican a la merluza son exclusivamente para eso, no tiene otra actividad, son botes de ocho metros, son gente humilde, tercera, cuarta, quinta generación de pescadores artesanales, que la Ley Longueira les impidió poder dedicar sus hijos a la captura de la pesca artesanal, sin embargo les entregó a la pesca industrial transables, heredables y esa es la injusticia que venimos a resolver con la Ley de Fraccionamiento”, dijo.

“Ha habido un manejo confuso del asunto por parte el Ministerio de Economía, quisiéramos que antes hubiese participado el ministro Grau, porque llegó a enredar las cosas a la comisión mixta, pero es importante no perder la perspectiva. Aquí estamos ante lo que podría catalogarse como la reforma agraria del mar, estamos dándole la oportunidad a gente de esfuerzo que también es parte de nuestra economía”, subrayó.

En ese sentido, reiteró que “para nosotros es confuso e inexplicable el rol que ha jugado el ministro de Economía, quien hace menos de una semana suscribió un acuerdo del 52%-48% (a favor de la pesca artesanal), con los datos oficiales de Sernapesca, que nunca han estado desactualizados y al par de días lo desconoce por la prensa”.

“Yo siento que no hay que perder la perspectiva de lo importante de esto. Aquí, más que buscar sacar a alguien, lo que nosotros queremos es sacar la Ley Longueira y sacar una Ley de Fraccionamiento justa”, sentenció el parlamentario respecto a las peticiones de renuncia o de “hacer valer responsabilidades políticas” por el error de cifra.