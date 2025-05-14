Eficiencia del Estado, contribuciones y déficit habitacional: los ejes del primer cara a cara presidencial

Se trató del primer cara a cara de los candidatos presidenciales de izquierda y de derecha. En el marco del encuentro anual por la Semana de la Construcción, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, seis abanderados llegaron hasta la ex Casa Piedra en la comuna de Vitacura, entre ellos, los presidenciables del pacto oficialista “Unidad por Chile”, Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Carolina Tohá (PPD), en la vereda del frente, Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Rep.) y Evelyn Matthei (Chile Vamos).

Los seis recibieron 60 propuestas desde el gremio para un Chile Posible, buscando contribuir a sus programas de gobierno. En el panel, las y los candidatos tuvieron 90 segundos para hacer una serie de reflexiones bajo temas como el déficit habitacional, infraestructura y crecimiento económico.

Si bien el formato era la de un foro, hubo emplazamientos cruzados. En el centro de la polémica estuvo la propuesta de candidatos de derecha en torno a la eliminación de contribuciones a la vivienda, impuesto al valor agregado (IVA) y recorte de gasto público. En la izquierda cuestionaron la pérdida de recursos desde el Estado.

El primero en plantear las excepciones tributarias fue el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien dijo que: “En una primera instancia, porque efectivamente es una recaudación bastante importante, la queremos hacer para las primeras viviendas. Estamos hablando de una reducción de recaudación de aproximadamente 400 millones de dólares, pero nosotros vamos a seguir avanzando, en la medida que reactivemos la economía, para eliminar todas las contribuciones. El impuesto, las contribuciones, es un abuso, es un robo a propiedad que ya pagó impuestos y no queremos dejar ningún vestigio del mismo”.

Siguiendo en las intervenciones, Kast, quién llevó un balón de fútbol a la instancia, afirmó que “hoy día la pelota está atrancada y si en algo hubo coincidencia entre los distintos candidatos es que quien más traba la pelota es el Estado”.

“Hay personas que no quieren que Chile progrese. Cosa de que usted revise en los distintos municipios de Chile en cuáles se han ejecutado o en cuáles hay menos autorizaciones para edificar viviendas y va a coincidir, ustedes pueden verlo, yo le puedo mencionar la situación de Valdivia, pero coincide exactamente con alguien que tiene una ideología determinada con la falta de progreso y desarrollo, en este caso de una ciudad, como es Valdivia”, añadió.

Por su parte, la abanderada de Chile Vamos destacó que “en dichato (2010) se logró reconstruir la localidad de una manera rápida y eficiente, y quedó más lindo que antes. En Quilpué llevamos más de un año y se han reconstruido 40 viviendas. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que un Estado eficaz y eficiente hace la diferencia“.

Lo anterior, motivó que se evidenciaran diferencias con los candidatos oficialistas. La exministra Carolina Tohá pidió impulsar una “agenda realista”. “Uno no puede recaudar menos y gastar más, y todos los candidatos de derecha están proponiendo estrategias que van a significar mucho menos y, al lado, tiene propuestas que van a significar mucho más”, dijo.

En la misma línea, Jara acusó que “se han hecho un conjunto de ofertones de rebajas de impuestos a la vez, con propuestas de aumento de gasto público. Y eso es una inconsistencia y hay una falta de seriedad que además juega con la esperanza de las personas”.

“Por ejemplo, uno de los candidatos dijo que ‘dentro de los primeros 3 meses de mi gobierno voy a entregar 3 millones de subsidios, pero además voy a reducir los impuestos’. Atención, eso no es posible, porque para tener gastos hay que tener ingresos, esto es igual que una casa (…). La carga tributaria nos parece que si se llega a profundizar va a ser para quien gana más, pague más”, indicó.

Por último, Winter cuestionó que la vivienda sea tratado como un activo financiero. “Hoy día tenemos tenemos fondos financieros nacionales e internacionales, bancos de distintos continentes que compran una, dos, tres, 100, mil, 2 mil viviendas en Chile”, indicó.

“Ese fenómeno en donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero también pone a un millonario como obstáculo entre la familia chilena y la posibilidad de tener una vivienda propia. Si nos seguimos haciendo los lesos con ese fenómeno, no vamos a lograr solucionar la crisis habitacional que tiene nuestro país”, cerró.