Federico Rojas y el legado de Pepe Mujica: "Su liderazgo excede lo político y va hacia lo humano"

“Si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor -‘pasito a pasito para no desbarrancarnos’, como nos decías-, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo vale la pena seguir luchando”. Esas fueron parte de las palabras utilizadas por el Presidente Gabriel Boric para despedir a José “Pepe” Mujica, expresidente uruguayo y una de las figuras más trascendentales de la política latinoamericana.

Una despedida que no solo expresa parte de la cercanía que el Mandatario chileno construyó con el frenteamplista de Uruguay, sino también parte de las enseñanzas que, para los expertos, deja Mujica tras su partida. “Nos deja un legado de diálogo y de esperanza“, expresó Federico Rojas, cientista político y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

“De diálogo porque siempre tendió a buscar la apertura, generar diálogos con aquellos que no pensaban igual que él, y creo que en esta época eso es muy rescatable. Y de la esperanza entendida como una cierta rebeldía frente a las condiciones que se imponen“, desmenuzó Rojas.

“Hoy tenemos en América Latina un escenario de polarización, de fragmentación, y frente a eso, que quizás es la realidad más compleja que podemos tener para la cooperación y la integración, él repetía la importancia del intento, de la rebelión frente a las condiciones impuestas y de seguir intentando”, añadió.

Principios que, tal y como explicó el académico, igualmente fueron transmitidos por Mujica a diversas figuras políticas que desarrollaron una particular cercanía con él durante los años más recientes: “Parte de su legado en el último tiempo, en las conversaciones que tuvo con diferentes mandatarios que lo fueron a visitar a su chacra, era continuar ese intento de cooperación e integración en América Latina y el Caribe, justamente porque las condiciones son adversas”.

“No porque haya viento a favor, sino porque en la dificultad es que hay que intentarlo. Por un lado, ese legado de diálogo, y por otro, ese legado de esperanza rebelde, es tal vez lo que nos puede dejar para esta época que vivimos”, sumó Rojas.

Pero más allá de sus relaciones en el campo de lo estrictamente político, el especialista destaca que esos puentes tejidos a lo largo de su vida lo transformaron en alguien transversal. “Él tenía diálogos con gente que estaba en las antípodas de su pensamiento y, sin embargo, construyeron relaciones de respeto. Creo que eso tiene consecuencias, y hoy también lo respetan a él en su diferencia. Veía hoy en la mañana declaraciones de ministros y subsecretarios del gobierno anterior, de la (Luis) Lacalle Pou, que claramente no eran parte de su sector político y aun así lo reconocían”.

“Me parece que eso es destacable de su persona, pero también de la cultura política de Uruguay, que tiene una capacidad de vincularse y de mantener las diferencias dentro de canales democráticos, y que hoy vale la pena mirar. En un contexto en el que nos matamos por las diferencias, ese tipo de actitudes, de puentes respecto al que piensa distinto, debería ser algo de lo que aprendamos“, reflexionó Rojas sobre aquello.

Mujica, un referente popular

Para comprender mejor las implicancias sociales de la figura del uruguayo es pertinente recapitular parte de su biografía. “La historia de Pepe Mujica comienza con su participación en Tupamaros, en la década de los sesenta y setenta. En la época de dictadura en Uruguay él estuvo encarcelado más de diez años. Luego, con el regreso a la democracia, comienza una trayectoria política más tradicional, donde ocupa diferentes cargos de elección popular. Pasa por cargos ministeriales, es senador, es presidente. Y llega a la presidencia de Uruguay luego de un largo recorrido donde pasa por estos diferentes cargos”, señaló el cientista político.

“Lo hace con una experiencia vital bastante excepcional, que marca varias dimensiones. Su liderazgo no es solo político, sino que con el tiempo va construyendo un perfil que excede a lo estrictamente político, y que empieza a abordar otros aspectos existenciales, éticos, en los que remarca la coherencia de la acción, la justicia de la acción. Un cierto estilo de liderazgo más austero, comprometido, que amplía esa dimensión política a una mirada más humana. Ético-existencial, si queremos llamarla así, que es lo que termina conformando su perfil tanto nacional como internacional en Uruguay”, afirmó Rojas.

Algo que, para el académico, es lo que “le permite proyectarse más allá de otros liderazgos que se quedan en lo político. El suyo excede lo político y va hacia lo humano. De hecho, en los últimos años de su vida, comienza a definirse como un humanista. Creo que esa preocupación por lo humano, por sus necesidades concretas, por la proyección de esas necesidades no solo materiales, sino también existenciales de lo humano, es lo que lo define como un humanista”.

Todo lo anterior, en un contexto que ya penetró la cultura popular: “Difícilmente uno pueda encontrar a alguien por fuera de Uruguay que reconozca hitos específicos en la carrera política de Mujica. Sin embargo, sí recuerdan discursos, cierto estilo, convicción, coherencia, que hace que llegue a gente que no necesariamente le interesa la política, pero ve en él un personaje coherente, ético”.

“Me parece que, de cierta manera, él representa, en un mundo de desmesuras, de lujos, una vuelta a la necesidad, a lo que realmente necesitamos frente a aquello que tal vez deseamos y nos orienta hacia el consumismo o tendencias más destructivas”, subrayó.

A juicio de Rojas, lo más destacable del expresidente uruguayo es que “representa una suerte de búsqueda de lo simple, de lo necesario”. Por lo mismo, hizo hincapié en que Mujica “nunca dejó de estar arraigado en su pueblo, en su población más simple, por eso mismo la gente lo reconoce y se identifica en ciertas actitudes que tuvo”.