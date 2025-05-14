Jorge Heine remarca importancia de viaje de Boric a Asia: “Chile depende muy fuertemente de la economía global”

La gira del Presidente Gabriel Boric por Asia se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por ampliar las relaciones comerciales exteriores, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China. El Mandatario también ha remarcado la relevancia de fortalecer las ya existentes, justamente con el gigante asiático entre otros, al ser los principales socios comerciales.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exembajador de Chile en China, Jorge Heine, destacó la relevancia de este viaje para el territorio nacional. “El problema es que Chile es un país que depende muy fuertemente de la economía global. Somos el país que tiene más acuerdos de libre comercio, dependemos mucho de nuestras exportaciones. Por lo tanto, lo que pase en el mundo no nos es indiferente. La presencia del Presidente Boric en Chile, en este Foro Ministerial China-CELAC, es un hito tan importante”, declaró. Heine.

El abogado y cientista político se refirió a la importancia estratégica de esta gira para nuestro país. “Para Chile, un 60% de sus exportaciones van a Asia. Un 40% de ellas van a China, es nuestro primer socio comercial y hoy día la mayor economía del mundo si la medimos en paridad en términos de poder adquisitivo”, sostuvo.

“Quiero subrayar que es una actividad de la CELAC, y el Presidente Boric no está allá como el único presidente latinoamericano, sino que está en compañía del presidente Lula y el presidente Gustavo Petro, dos líderes muy significativos. Eso da una señal potente de que América Latina está comprometida con el multilateralismo”, explicó Heine.

El académico valoró como positivo el discurso del Presidente Gabriel Boric en Beijing, destacando como este puso sobre la mesa dos importantes principios para Chile: “El principio de libre comercio y el principio del multilateralismo”.

Ante algunos cuestionamientos provenientes de sectores de la derecha, Heine reiteró la relevancia del viaje del Jefe de Estado al continente asiático. “Esta relación, que para Chile ha sido tan importante y tan beneficiosa, ha sido posible por varias razones, pero al menos una de ella es que ha habido una política de Estado. Todos los gobiernos, tanto los de la Concertación como los del presidente (Sebastián) Piñera, se han comprometido con una política estable y de continuidad con China”, recalcó el exembajador.

“Es importante que cuidemos eso, en el tráfico de la chimuchina y de la política diaria, no dañemos esta relación. Hay otros países en la región que les gustaría tener esta relación privilegiada que tenemos con una de las grandes potencias, no la tienen, pero tenemos que cuidarla”, indicó Heine.