Matías Sepúlveda: "Esperaremos el resultado de Estudiantes, pero estamos enfocados en lo nuestro"

Con una contundente goleada por 4-0 sobre Carabobo, Universidad de Chile volvió a los festejos y sumó un resultado que no solo le permitió trepar al primer puesto del Grupo A de Copa Libertadores, sino también dejar encaminada una posible clasificación a octavos de final.

El volante Matías Sepúlveda, autor de una gran anotación desde un tiro libre, valoró el triunfo de esta noche y en diálogo con ESPN indicó que “sabíamos que era un partido muy difícil, nos mentalizamos en la semana y pude convertir el gol, estaba feliz por eso”.

Sobre el durísimo traspié sufrido ante Estudiantes hace una semana en el mismo Estadio Nacional, el mediocampista sostuvo que “fue un partido doloroso lo de Estudiantes, lo analizamos y teníamos la convicción de que este partido ante Carabobo sería para nosotros”.

Aunque a la U aún le queda un encuentro ante Botafogo, el Romántico Viajero podría timbrar su boleto a la próxima fase mañana mismo, siempre y cuando el cuadro “pincharrata” derrote en Brasil al vigente campeón del torneo.

“Mañana esperaremos el resultado de Estudiantes, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro”, reconoció el ex jugador de Audax Italiano y O’Higgins.

Por su parte, Charles Aránguiz aseguró estar contento “porque ganamos, era el último partido del grupo acá con nuestra gente, por suerte salieron los goles, es una diferencia que pocas veces se da en este tipo de torneos”.

Con respecto a su estado físico, el “Príncipe” admitió que “no tuve una semana normal, tuve entrenamientos aparte del grupo, ya estaba un poco cansado hoy en el partido, pero en general estoy bien”.

Por último, el seleccionado nacional advirtió que “tenemos que disfrutar este momento y ya mañana estamos todos a disposición para el domingo, que es el próximo partido que tenemos”.