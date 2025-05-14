Partido Socialista repudia profanación de tumba de Allende: "Es una ofensa a la historia"

El Partido Socialista (PS) emitió una declaración pública para manifestar su “repudio” a la profanación de la tumba del expresidente Salvador Allende.

Según quedó registrado en videos grabados por los propios responsables, sujetos ingresaron al Cementerio General donde vandalizaron mausoleos y profanaron distintas tumbas, entre ellas, la del exmandatario socialista.

Desde el PS expresaron “su más absoluto y enérgico repudio ante los actos de profanación ocurridos en el Cementerio General, donde un grupo de individuos, en un gesto deleznable y oprobioso, patinó sobre mausoleos, incluyendo el del expresidente Salvador Allende”.

Asimismo, el partido del exjefe de Estado sostuvo que: “Este ultraje, registrado en videos difundidos por los propios responsables, no solo constituye una grave falta de respeto a la memoria de Salvador Allende, sino también una ofensa a la historia y a los valores democráticos que él encarnó y por los que dio su vida”.

En el texto, también exigen que las autoridades competentes “realicen una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de estos actos vandálicos y que se apliquen las sanciones correspondientes con todo el rigor de la ley”.

“No podemos permitir que el odio y la ignorancia manchen la memoria de quienes representan nuestra historia y dignidad nacional”, agregó la declaración.

“Salvador Allende es y seguirá siendo un símbolo de consecuencia, compromiso social y lucha por un Chile más justo. Ni la ofensa ni el irrespeto podrán empañar su legado. Reiteramos nuestra solidaridad con su familia, con todos quienes mantienen viva su memoria y con la comunidad que ve en él un referente de dignidad y coraje”, cerró la tienda en el comunicado.