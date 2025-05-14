Diario y Radio Universidad Chile

"Por enseñarnos a abrazar la vida": Manuel García y "Amanece", una canción en homenaje a Pepe Mujica

El trovador chileno es parte del proyecto internacional "Una Canción para Pepe" en el que participaron diversos cantautores hispanoamericanos como León Gieco, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez en homenaje al expresidente uruguayo.

“En tiempos en que la vida mendiga flores en los jardines del mundo, royendo el hueso de la ignominia. Y atendiendo al amoroso llamado de nuestro León Gieco, ‘Amanece’ es una canción dedicada, con profundo agradecimiento a Pepe Mujica, por enseñarnos a abrazar la vida“. Esas fueron las palabras usadas por el cantautor chileno Manuel García para describir el trasfondo de su más reciente single, publicado a fines de abril y que hoy vuelve a la palestra tras el sentido fallecimiento del expresidente uruguayo.

En enero pasado se creó el movimiento cultural “Una Canción para Pepe”, proyecto de música latina en homenaje al exmandatario. Una iniciativa que comenzó León Gieco y al que se sumaron voces como Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Piero y el mismo García, entre otros.

Querido Pepe, ya vamos regando, con nuestras lágrimas por tu partida, las pequeñas humildes flores que tanto nos alumbran el camino. Igual que tú y tus buenas enseñanzas. Lágrimas dulces en los senderos, lágrimas saladas en el mar. Y lágrimas de pétalos de Cempasúchil para cuando nos reencontremos aquí o allá”, escribió el chileno en su cuenta de Instagram para despedir a Mujica.

“Amanece”, ya disponible en todas las plataformas digitales, fue grabado en medio de una extensa gira de conciertos conmemorando el vigésimo aniversario del disco ‘Pánico’ (2005), con el que está recorriendo Chile y el extranjero. Ruta de presentaciones que en las próximas semanas lo tendrá en varios escenarios sudamericanos, incluyendo el Teatro Solís de Montevideo, en su regreso a Uruguay.

