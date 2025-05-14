¿Reforma tributaria o recorte del gasto público? El debate que resurge tras las advertencias del CFA

Un “punto de inflexión” fue el término utilizado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) durante este martes en su presentación del Informe Semestral ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional. Una exposición que generó alerta por las finanzas públicas del país.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del CFA, Jorge Rodríguez, la prolongada persistencia de déficits estructurales, que ha empujado la deuda bruta a niveles cercanos a su umbral prudente del 45% del PIB, ha generado una situación de “estrés fiscal prolongada”. Un escenario que limitaría el gasto público en el futuro cercano pero también a largo plazo.

Desde el CFA, organismo consejero pero no vinculante, cuestionaron que el Ministerio de Hacienda no corrigiera las proyecciones de ingreso para 2025 a tiempo tras las advertencias realizadas.

A juicio del economista Víctor Salas el Consejo Fiscal Autónomo hizo hincapié en “el creciente nivel de deterioro de las arcas fiscales” y la “profundización que se ha venido dando de la estrechez fiscal que vive el país”.

“La estrechez fiscal significa que los gastos son mayores que los ingresos fiscales, y que de manera continua se han estado superando las metas de déficit fiscal comprometidas. Entonces, el Estado termina contrayendo deudas para financiar ese mayor gasto”, explicó el experto en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, recalcando que esto se viene dando no solo en 2024 sino que hace varios años.

El economista cruzó los problemas de estrechez fiscal con la inflación, porque “se observa que la economía chilena presenta dificultades para controlar la inflación de precios que tenemos”. “Estamos hoy en un 4,5% anual en abril del 2025, sin una clara perspectiva de que disminuya significativamente la inflación este año, lo que habría permitido al Banco Central bajar la tasa de política monetaria y la tasa de interés de la economía, lo que permitiría aumentar por consiguiente la demanda y el PIB”, señaló Salas.

Además, añade a la ecuación otros elementos como los aranceles del Estados Unidos y la incertidumbre mundial, que llevan a proyecciones de crecimiento en torno al 2%. Según Salas, aquello “significa menores niveles de recaudación fiscal, complicando más aún la situación”.

De acuerdo a lo señalado por el presidente del CFA, los ajustes administrativos presentados hace unas semanas por el Ministerio de Hacienda son insuficientes para cumplir las metas fiscales. A juicio del organismo, se debe llevar a cabo una reducción del gasto administrativo de mayor magnitud sin afectar los beneficios sociales prioritarios ni la inversión pública.

Medidas del Ejecutivo que, coincide Salas con el CFA, dificultan efectivamente lograr la reducción del déficit fiscal. “Porque principalmente se incorporan ajustes de gastos administrativos, que sabemos bien lo difícil que es ajustar el presupuesto por ahí. Y un acuerdo parlamentario para subir algunos impuestos que son medidas que se ven poco factibles en un ambiente de elección presidencial como es el que ya estamos entrando”, comentó el economista.

También advirtió que la política fiscal, debido a esta estrechez, “se ha vuelto un instrumento de política económica que no se puede utilizar con facilidad para impulsar el crecimiento económico”.

Reacción política

Por todo lo anterior, el Consejo Fiscal Autónomo hizo un llamado tanto al Ejecutivo como al Congreso Nacional a lograr una agenda que asegure no solo el cumplimiento de las metas fiscales de 2025 y 206, sino que también cimente una sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Con este escenario, la reacción ha sido de evidente preocupación por parte del mundo político. La presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos, Ximena Rincón (Demócratas) apuntó contra este fallo de cálculo de más de 4 mil millones de dólares, pidiendo al Gobierno corregir el rumbo.

“Estamos ante una situación compleja y de riesgo. Se requería un ajuste mayor del gasto, y lo que ha hecho el Gobierno es un ajuste que solo alcanza el 18% de lo recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo”, manifestó la parlamentaria.

Rincón afirmó que se necesitan “políticas claras” en la materia y que “los presupuestos, las estimaciones, las proyecciones que se hacen sean acorde a la realidad”. “No hay espacio para errores ni presupuestos irreales. Exigimos que el Gobierno responda por este déficit y rectifique ahora”, complementó tajante.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA), miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, apuntó a la necesidad de volver a poner sobre la mesa el debate sobre la reforma tributaria.

“Una de las premisas que me parece super importante volver a recoger es que para hacer gastos permanentes, se necesitan ingresos permanentes. Para eso es necesario una reforma tributaria que pueda aumentar los ingresos fiscales”, remarcó la diputada oficialista.

Incluso, Yeomans lamentó que dicha reforma no se diera durante este gobierno pero llamó a “consultarle a los candidatos presidenciales si es que están disponibles o no para hacer avanzar una reforma tributaria que entregue justicia, pero también entregue más recursos para financiar tantas necesidades que tiene el país”.