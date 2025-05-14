Diario y Radio Universidad Chile

Rosa Catrileo y Comisión para la Paz: “El Estado no quiere abordar políticamente el conflicto con el pueblo mapuche”

La abogada y exconvencional mapuche criticó el uso electoral de la situación en el sur y rechazó propuestas como declarar Estado de Sitio. “No se trata solo de pobreza o recursos, sino de respetar derechos que Chile ya ha comprometido”, afirmó.

Pueblos originarios

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada y exconvencional constituyente, Rosa Catrileo, se refirió al informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y afirmó que este “se hace cargo de un problema bien específico“, lo que marcó un punto de partido en un tema complejo que “es sensible para el país“.

“Hay que valorar todas las instancias que valoren el diálogo y que busquen sentar caminos de solución a un conflicto que tiene mucho tiempo presente en nuestro país. Y sobre todo que ha afectado a las cuatro regiones, en las que está sentando hoy el pueblo mapuche. Por otro lado, esta cuestión un poco más de fondo, este informe se hace cargo de un problema bien específico que es el de tierras que tiene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y que es necesario abordar“, explayó Catrileo.

En ese sentido, la abogada ahondó en que este informe “es un traje chico“, ya que “le hace falta mayor profundidad en su estructura“,  en relación a la situación en la que está hoy el pueblo mapuche respecto a su participación en el sistema político, en la toma de decisiones, por lo que “todavía hay debilidad en este informe“.

Por otro lado, se refirió a las críticas que ha recibido este informe por parte de la oposición y aseguró que le llaman la atención, pues “incluso antes de que se conociera el informe y las propuestas, ya se habían fijado opiniones. “Esto tiene que ver con ciertas posturas ideológicas para abordar la problemáticas que envuelven al pueblo mapuche y su relación con el Estado: el sector conservador en particular siempre ha demostrado su intención de continuar con la política de homogeneización y de desconocer la existencia del pueblo mapuche, además de sus derechos”, agregó.

“También demuestra que son conclusiones que van más asociadas a una postura ideológica que a la búsqueda de solución y de enfrentar un problema que tiene el país”, enfatizó Catrileo. Además, la abogada recalcó que el informe principalmente se hace cargo de la problemática que están viviendo las comunidades mapuches, pero “no todos los mapuches”.

Rosa Catrileo, abogada y exconvencional mapuche, es una destacada defensora de los derechos del pueblo mapuche en Chile. En la imagen aparece con vestimenta e insignias tradicionales como el trarilonko (cintillo de plata) y el trapelakucha (pectorales), símbolos de identidad y resistencia cultural. Catrileo ha abogado por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la plurinacionalidad del Estado chileno.

La abogada y exconvencional, Rosa Catrileo. Foto: Rosa C.

“Hay que resaltar que se trata de comunidades mapuches que están en cuatro regiones (La Araucanía, Bío Bío, Los Lagos y Los Ríos9, ya que no se hace cargo -por ejemplo- de cuál es la realidad que tienen los mapuches que están en la Región Metropolitana y que igual son un gran porcentaje de la población perteneciente a este pueblo originario”, explicó.

Catrileo enfatizó en la necesidad de una mirada amplia sobre el conflicto. “Se debe considerar a todos los pueblos originarios y no solo al pueblo mapuche (…). Hay un problema en la relación que tiene el gobierno con el pueblo mapuche“, aseveró. En ese sentido, destacó que la falta de comunicación y entendimiento mutuo entre ambas partes “es un obstáculo clave para avanzar hacia la paz y el entendimiento esperado“.

Hay un problema en la relación que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Hay un problema en estas cuatro regiones (…), no bastan políticas de asistencia social o de tratamiento de la pobreza o de inyección solo de recursos. Se trata de cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con la materialización de derechos que Chile incluso ya se ha comprometido a respetar en materia de derechos indígenas”, complemento.

Comisión para la Paz y el Entendimiento

Comisión para la Paz y el Entendimiento. Foto: ATON.

Así, la exconvencional sostuvo que hay dos factores que explican dicha situación. El primero es el actual periodo electoral, que ha generado un “embobamiento” generalizado, donde cada sector busca sacar rédito político con posturas confrontacionales, sin una verdadera visión de país o de futuro para las regiones afectadas

El segundo factor, es el aprovechamiento político de la problemática mapuche: algunos sectores han utilizado hechos de violencia, muchas veces atribuidos de manera irresponsable a las comunidades, para justificar medidas extremas. “Hoy, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano propuso declarar Estado de Sitio por guerra interna. ¿Qué significa eso? Que enviarían militares a las cuatro regiones, armados, con autorización para disparar y matar a quien se les cruce. ¿Esa es la solución a un conflicto histórico? Me parece que no. Me parece que eso sería nefasto”, concluyó.

