Rosa Catrileo y Comisión para la Paz: “El Estado no quiere abordar políticamente el conflicto con el pueblo mapuche”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada y exconvencional constituyente, Rosa Catrileo, se refirió al informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y afirmó que este “se hace cargo de un problema bien específico“, lo que marcó un punto de partido en un tema complejo que “es sensible para el país“.

“Hay que valorar todas las instancias que valoren el diálogo y que busquen sentar caminos de solución a un conflicto que tiene mucho tiempo presente en nuestro país. Y sobre todo que ha afectado a las cuatro regiones, en las que está sentando hoy el pueblo mapuche. Por otro lado, esta cuestión un poco más de fondo, este informe se hace cargo de un problema bien específico que es el de tierras que tiene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y que es necesario abordar“, explayó Catrileo.

AHORA en #RadioAnálisis: la abogada y exconvencional, @rkatrileo, aborda el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento: “Hay un problema en la relación que tiene el gobierno con el pueblo mapuche”. pic.twitter.com/p2U22LystC — Diario-Radio UChile (@uchileradio) May 12, 2025

En ese sentido, la abogada ahondó en que este informe “es un traje chico“, ya que “le hace falta mayor profundidad en su estructura“, en relación a la situación en la que está hoy el pueblo mapuche respecto a su participación en el sistema político, en la toma de decisiones, por lo que “todavía hay debilidad en este informe“.

Por otro lado, se refirió a las críticas que ha recibido este informe por parte de la oposición y aseguró que le llaman la atención, pues “incluso antes de que se conociera el informe y las propuestas, ya se habían fijado opiniones. “Esto tiene que ver con ciertas posturas ideológicas para abordar la problemáticas que envuelven al pueblo mapuche y su relación con el Estado: el sector conservador en particular siempre ha demostrado su intención de continuar con la política de homogeneización y de desconocer la existencia del pueblo mapuche, además de sus derechos”, agregó.

“También demuestra que son conclusiones que van más asociadas a una postura ideológica que a la búsqueda de solución y de enfrentar un problema que tiene el país”, enfatizó Catrileo. Además, la abogada recalcó que el informe principalmente se hace cargo de la problemática que están viviendo las comunidades mapuches, pero “no todos los mapuches”.