40 años de arte radical: Janet Toro expone "Intimidad radical. Desbordamientos y gestos" en el Museo Nacional de Bellas Artes

Con el título “Janet Toro. Intimidad radical. Desbordamientos y gestos”, la artista chilena Janet Toro inaugurará por primera vez en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) una exposición antológica que recorre su carrera desde 1985 hasta 2025.

La actividad tendrá lugar el 15 de mayo a las 17:00 horas con un conversatorio en el que participarán la artista y la reconocida curadora venezolano-británica, Cecilia Fajardo-Hill, con la moderación de la académica Amalia Cross. Posteriormente, a las 18:00 horas, se dará paso a la apertura de la muestra, que se exhibirá hasta el 7 de septiembre.

La curaduría está a cargo de Fajardo-Hill, una de las voces más relevantes para comprender la escena latinoamericana y latina de artistas mujeres; reconocida por la muestra “Radical Women: Latin American Art 1960-1985“. La selección reúne diversas disciplinas y temáticas abordadas por Toro a lo largo de su trayectoria, entre ellas, pintura, objetos, instalaciones y performances. Asimismo, transita desde lo íntimo hasta lo público; desde la memoria de las violencias hasta el medio ambiente, las luchas de las mujeres y las deudas de la democracia. De esta forma, interpela al público y a la sociedad.

La exposición se enmarca en el eje de acción del Museo Nacional de Bellas Artes que busca acortar la brecha de género respecto a la obra de mujeres artistas. “Su obra y trayectoria, ya desde los años 80 ha constituido un significativo aporte al campo de las artes visuales, abordando problemáticas que nos parecen atingentes al mundo actual”, expresó la directora del MNBA, Varinia Brodsky Zimmermann.

“A través de la performance Janet nos presenta un cuerpo sensible y fuerte que denuncia, pero a la vez nos muestra su propia fragilidad a través de relatos íntimos que invitan a una profunda reflexión relativa a las experiencias individuales y colectivas”, sumó la autoridad, añadiendo que la obra de la artista “recoge un quehacer visual crítico, social, político, estético y corporal, muy intenso y controversial, que invita a reflexionar y que cuestiona el estado de las cosas de manera radical, pero también poética y filosófica”.

Por su parte, la artista adelantó que, en las obras que se podrán apreciar en el MNBA, “hay una reflexión y una preocupación estética que dan como resultado piezas innovadoras, que muchas veces estremecen e inspiran”.

Así lo considera también la curadora de la muestra, Cecilia Fajardo-Hill, quien explicó que “desde varios puntos de vista, Janet ha sido una de las artistas que más consistentemente han hablado desde el cuerpo, a partir de un discurso político que se enuncia abiertamente desde el género femenino”. Y agrega: “Siempre ha mantenido un discurso coherente, donde lo social, lo político y el género confluyen de forma única”.

“Trabajar estéticamente desde el dolor, desde lo terrible, desde el escombro, es una forma de resistencia, es una forma de rebeldía y de poesía”, declaró al respecto la artista.