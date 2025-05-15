Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de marzo de 2026


Caso Cesfam Las Condes: exabogado del municipio apunta contra Daniela Peñaloza por omisión a la licitación

Nuevas aristas han salido a la luz en el marco de la investigación por el fallido proyecto de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna de Las Condes, y que generó pérdidas al Fisco por más de 15 mil millones de pesos.

Nacional

Fue el pasado mes de febrero cuando el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Las Condes se querellaron en contra de todos quienes resulten responsables por las irregularidades en la compra del terreno para la construcción de un Cesfam para la comuna, proceso que se realizó bajo la administración anterior de Daniela Peñaloza (UDI), una de las querelladas de la investigación.

La acción judicial apunta a fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público, argumentando que el fallido proyecto generó cuantiosas pérdidas de recursos fiscales, las que ascenderían a 15 mil 200 millones de pesos.

En un reciente reportaje emitido por T13, se dio a conocer que el tribunal autorizó el levantamiento del secreto bancario de la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalozay entre las diligencias en curso se investiga la contratación directa en vez de licitación pública, decisión que, según declaró Luis Antonio Espinoza, exabogado de la Dirección Jurídica del municipio, habría sido instruida por las más altas autoridades comunales.

“Ya con tiempo transcurrido y avanzada la investigación puedo ahora ver cosas que antes pasaron desapercibidas. Por ello, no puedo desconocer el hecho que parte de la operación investigada adoleció de algunos vicios. La decisión de operar bajo la vía de la contratación directa y no de la licitación, le correspondió a las más altas autoridades del municipio”, sostuvo Espinoza.

Cabe recordar que la causa se centra en el intento de construcción de un fallido centro de salud que implicó una inversión superior a los $15 mil millones, de los cuales más de $11 mil millones fueron destinados a la compra de terrenos.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el citado medio, el municipio pagó $852 millones a la empresa Vulcon por una propiedad que había sido comprada previamente por la compañía por $422 millones de pesos.

Dentro de los querellados por la fallida construcción del Cesfam, también se encuentran dos socios de Vulcon, entre ellos el extenista profesional Paul Capdeville.

El abogado defensor de la empresa, Omar Abud, señaló que esta diferencia de precio se explica por los costos asociados a corretaje y gestión inmobiliaria, los que habrían sido previamente acordados con el municipio.

