China anuncia que turistas chilenos podrán ingresar al país sin visa

Durante la jornada de este jueves 15 de mayo, China anunció que las y los turistas chilenos podrán ingresar al país sin necesidad de una visa. Esto, en el marco de una serie de iniciativas tomadas por la potencia asiática para reactivar el turismo y fortalecer los vínculos con Latinoamérica.

“Para facilitar aún más los intercambios de personal entre China y países extranjeros, China ha decidido ampliar el alcance de los países sin visa“, explicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una conferencia de prensa.

Cabe destacar que la medida comenzará a funcionar desde el 01 de junio y se extenderá hasta el 31 de mayo del 2026, incluyendo también a Brasil, Argentina, Perú y Uruguay.

“Los ciudadanos que posean pasaportes ordinarios de los cinco países mencionados anteriormente que vengan a China por negocios, turismo, visitar a familiares y amigos, visitas de intercambio o tránsito por no más de 30 días no necesitarán visa para ingresar a China”, sumaron las autoridades de la nación conducida por Xi Jinping.