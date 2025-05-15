Decretan prisión preventiva para hombre acusado de profanar tumbas en el Cementerio General

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Diego Soto Montero, hombre de 25 años acusado de profanar tumbas en el Cementerio General. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo formalizó por los delitos de daños a monumento nacional y ultraje de tumba y cadáver.

El tribunal accedió a la solicitud de la fiscalía y ordenó su prisión preventiva, además de fijar un plazo de 150 días para el cierre de la investigación. El fiscal Cristián Meneses indicó que “el tribunal estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, tal como nosotros lo habíamos sostenido”.

Así, agregó que “nosotros nos opusimos desde un comienzo a cualquier tipo de planteamiento de alguna inimputabilidad por enajenación mental. No existía ningún tipo de antecedente que diera cuenta de ello”.

Soto Montero fue detenido ayer en el Hospital Psiquiátrico hasta donde fue trasladado por su familia luego de autoinferirse heridas. La PDI allanó su domicilio en Recoleta, donde encontró restos óseos.

“La PDI realizó un allanamiento en el domicilio de esta persona, logrando encontrar osamentas en su dormitorio, las cuales fueron debidamente levantadas para ser periciadas”, señaló el subcomisario Nicolás Vásquez de la Brigada de Investigación de Independencia.

“Se encontraron otras osamentas, eso es materia de investigación a fin de determinar si éstas corresponden y son de origen humano o animal. Aparentemente, de manera preliminar, se habría encontrado el cráneo que sale en los videos que circulan en las redes”, sumó.