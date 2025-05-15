Desde este jueves rige grabado obligatorio de patentes en vidrios y espejos de vehículos

Hoy comienza a regir el grabado obligatorio de patentes en vidrios y espejos de vehículos, una normativa orientada a impedir el robo de automóviles y sus partes.

De acuerdo a la Ley 21.601, que modifica la Ley de Tránsito, todo vehículo particular (incluyendo motos) deberá realizar el grabado con las siguientes características:

Que sea permanente , es decir, que implique un desgaste al vidrio y espejo , sin importar la técnica utilizada.

Que la letra sea legible y en formato normal , sin uso de cursiva o negrita .

Que se utilice solo mayúsculas.

Además, la normativa establece que el tamaño para las letras y dígitos en los vidrios debe ser de entre 7 y 10 milímetros de altura. En el caso de los espejos laterales, la altura permitida es entre 5 y 10 milímetros.

Quienes no cumplan con esta exigencia se arriesgan a una multa por falta grave, que puede llegar hasta 1,5 UTM, además de un posible rechazo en la revisión técnica.

Esta medida de seguridad se complementa con la exigencia a las concesionarias —válida desde el 15 de septiembre de 2024— de entregar los vehículos nuevos con las matrículas grabadas.