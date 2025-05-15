Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de marzo de 2026


Desde este jueves rige grabado obligatorio de patentes en vidrios y espejos de vehículos

Esta medida, además, se complementa con la exigencia a las concesionarias -válida desde el 15 de septiembre de 2024- de entregar sus vehículos nuevos con las matrículas grabadas.

Esta medida, además, se complementa con la exigencia a las concesionarias -válida desde el 15 de septiembre de 2024- de entregar sus vehículos nuevos con las matrículas grabadas.

Nacional

Hoy comienza a regir el grabado obligatorio de patentes en vidrios y espejos de vehículos, una normativa orientada a impedir el robo de automóviles y sus partes.

De acuerdo a la Ley 21.601, que modifica la Ley de Tránsito, todo vehículo particular (incluyendo motos) deberá realizar el grabado con las siguientes características:

  • Que sea permanente, es decir, que implique un desgaste al vidrio y espejo, sin importar la técnica utilizada.

  • Que la letra sea legible y en formato normal, sin uso de cursiva o negrita.

  • Que se utilice solo mayúsculas.

Además, la normativa establece que el tamaño para las letras y dígitos en los vidrios debe ser de entre 7 y 10 milímetros de altura. En el caso de los espejos laterales, la altura permitida es entre 5 y 10 milímetros.

Quienes no cumplan con esta exigencia se arriesgan a una multa por falta grave, que puede llegar hasta 1,5 UTM, además de un posible rechazo en la revisión técnica.

Esta medida de seguridad se complementa con la exigencia a las concesionarias —válida desde el 15 de septiembre de 2024— de entregar los vehículos nuevos con las matrículas grabadas.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Squella (PRep) arremete contra postulación de Bachelet a la ONU: "Si fuera por mí, no sería la candidata”
post-title
“Plan Marzo 2026”: refuerzo de buses, Metro y fiscalización ante retorno masivo a clases y trabajo
post-title
Iván Poduje por reconstrucción en Viña del Mar y Biobío: "Ha sido un desastre"
post-title
Dos contaban con orden de detención: llega vuelo con 34 chilenos deportados desde EE.UU.

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X