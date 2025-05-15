Docentes marchan a nivel nacional para presionar la tramitación de la Agenda Corta

El Colegio de Profesoras y Profesores convocó este jueves a una marcha por las calles de la capital en el marco del denominado “paro nacional de advertencia”. La manifestación se transformó en el segundo evento de esta índole en lo que va del año escolar.

Los motivos tienen que ver con la lenta respuesta del Ministerio de Educación ante la Agenda Corta del magisterio, un conjunto de seis medidas clave para abordar problemáticas como la estabilidad laboral, el agobio docente y la crisis en la educación pública.

En Santiago, la marcha inició desde Alameda con Vicuña Mackenna hasta Plaza Los Héroes, encabezada por el presidente del gremio, Mario Aguilar. Movilizaciones que se replicaron en el resto del país, reflejando un apoyo transversal a las demandas docentes.

“Este es un paro preventivo, para que el Gobierno se dé cuenta, y va a darse cuenta porque hoy va a haber miles de profesores en las calles. Esta marcha es solo de Santiago, pero en muchas ciudades se van a hacer grandes movilizaciones para demostrar que el profesorado, efectivamente, necesita respuestas”, señaló Aguilar.

Entre las principales exigencias destacan la titularidad para quienes tienen años de servicio, la reducción de la carga administrativa, la mejora de la convivencia escolar y soluciones para los problemas estructurales en los Servicios Locales de Educación (SLEP’s).

En relación con lo anterior, el líder gremial enfatizó en que “cada uno de esos seis puntos están afectando hoy día el funcionamiento del sistema educacional, y a nuestros niños y niñas. Por lo tanto, esperamos que el Gobierno, a partir de esta movilización, acelere respuestas y dé soluciones efectivas a cada uno de los puntos”.

“Hay que decirlo, el Gobierno está terminando, y está muy lejos de cumplir todo lo que prometió que iban a hacer, los cambios en educación (…) el Gobierno tiene aquí la última oportunidad de cumplir al menos una parte de lo que prometió”, afirmó.

En esa misma línea, los docentes exigen una nueva Ley de Titularidad que garantice estabilidad a profesores que lleven trabajando tres años continuos o cuatro discontinuos. Esta iniciativa permitiría que quienes se desempeñan bajo el modelo de contrata pasen a ser titulares, asegurando su permanencia en el sistema educativo.

Otras demandas incluyen medidas para reducir la carga administrativa y mejorar la salud mental de los profesores, además de cambios urgentes en la carrera docente, donde se solicita mayor transparencia en los portafolios y una valoración justa del rol del profesor jefe.

En materia de violencia escolar, el gremio denuncia un aumento de ataques a docentes y exige herramientas efectivas para enfrentar esta crisis. Según datos de la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato hacia el personal educativo llegaron a 282 casos en 2024.

En relación a lo anterior, el presidente del magisterio manifestó que “la convivencia escolar está muy alterada, y no hay protección de vida para los trabajadores y trabajadoras. Los SLEP’s están funcionando con muchísimos problemas, no es la respuesta que la educación pública necesita”.

La máxima autoridad del profesorado adelantó que mañana sostendrán una reunión con las autoridades, en la que esperan “recibir respuestas concretas que demuestren una verdadera disposición para abordar sus demandas, aunque no necesariamente se resuelvan todos los temas de inmediato”.

“Nosotros pensamos que esto no puede pasar de junio. Si eso no ocurre, obviamente vamos a tener que pasar a la siguiente fase de movilización”, concluyó Aguilar.