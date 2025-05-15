Estudiantes de la UV protestan en medio de conversatorio con presidenciables del oficialismo

Durante la tarde de este jueves 15 de mayo se registraron manifestaciones en las dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso (UV). En concreto, se trató de una protesta protagonizada por estudiantes de la casa de estudios, y que interrumpió el ciclo de conversaciones “Retos y Riesgos de la Democracia” que llevaban a cabo las y los candidatos del oficialismo.

Los motivos esbozados por el estudiantado dicen relación con una paralización que actualmente convoca a 30 carreras de la universidad, y que tiene que ver con una serie de problemas relacionados a problemas de financiamiento en la institución.

De hecho, una de las peticiones de los alumnos es la renuncia del rector de la UV, Osvaldo Corrales Jorquera. Situación que fue transmitida por las y los jóvenes a través de pancartas y cánticos en las inmediaciones de la mencionada facultad.

Cabe destacar que Gonzalo Winter (FA), Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS) eran los candidatos reunidos en Valparaíso, ad portas de las primarias que se vivirán el domingo 29 de julio.