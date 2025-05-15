Exsenadora Isabel Allende declarará como imputada por fallida venta de casa de su padre

A más de un mes de ser destituida por el Tribunal Constitucional (TC), por infringir la prohibición consagrada en la Carta Fundamental de hacer negocios con el Estado, la exsenadora Isabel Allende protagonizará una diligencia clave en el marco de la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Según consignó hoy El Mercurio, se presentará este viernes 16 de mayo ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria penal del frustrado proceso de adquisición, en el que se pesquisa el eventual delito de tráfico de influencias y fraude al fisco. Allí, Allende entregará su versión ante el investigador en calidad de imputada.

Sin embargo, este no es el primer encuentro entre la removida senadora y el persecutor, ya que el 24 de enero pasado, si bien compareció vía telemática junto a su abogada, Paula Vial, optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio, a la espera de tener acceso a más antecedentes recopilados en la carpeta investigativa.

Dos días después, la exministra de Defensa y sobrina de Allende, Maya Fernández -que renunció a su cargo por el caso-, sí respondió ante el fiscal. Vial confirmó que Allende declarará esta vez ante el Ministerio Público, afirmando que su representada “colaborará, como corresponde”.