Festival de Cannes 2025: estas son las películas que marcarán el certamen

Este martes 13 de mayo se dio inicio a la edición número 78 del Festival Internacional de Cine de Cannes, uno de los eventos más importantes del año para la industria cinematográfica.

La cita, escogida por varios directores de renombre internacional para estrenar sus películas, partió con un sentido discurso del actor Robert De Niro, quien este año fue honrado con la Palma de Oro a la trayectoria. Tras recibir el premio, el artista criticó al presidente estadounidense Donald Trump, específicamente sus recortes a la financiación y apoyo a las artes y a su propuesta de imponer aranceles de un 100% a las películas producidas fuera de Estados Unidos.

“No se le puede poner precio a la creatividad, pero al parecer sí se le puede poner un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables”, sostuvo De Niro.

“Este no es solo un problema estadounidense, es global. No podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que actuar y tenemos que hacerlo ya”, instó.

Pero más allá de esta discusión, que continuará a lo largo de los 11 días de festival, están las películas. Y esta es la lista de cintas que seguramente marcarán el certamen.

Eddington

Ari Aster, director especializado en el género del terror y autor de las aclamadas “Middsommar” y “Hereditary” vuelve este 2025 con “Eddington”: una película protagonizada por el ganador del Oscar, Joaquín Phoenix, y el chileno y actor del momento, Pedro Pascal; además de Emma Stone y Austin Butler.

La cinta está ambientada en los años de la pandemia del Covid 19 en Nuevo México, Estados Unidos, y busca hacer un interesante cruce entre la comedia negra y el western.

Nouvelle Vague

El director de la aclamada “Boyhood”, Richard Linklater, esta vez se introducirá en el mundo de la nueva ola francesa: movimiento artístico que revolucionó el cine entre las décadas del 50 y 60 y que sirvió de inspiración para el propio Linklater en su trilogía “Before”.

La trama de “Nouvelle Vague” está centrada en el director más representativo del movimiento, Jean-Luc Godard, mientras se encontraba en la grabación de su película “Breathless”. Linklater, justamente, promete contar la historia “en el espíritu y estilo en que Godard hizo Breathless”.

Die My Love

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson protagonizan la nueva película de Lynne Ramsay, autora de las cintas “We need to talk about Kevin” y de “You were never really there”, filme que en la edición 2017 de Cannes le valió el premio a la mejor dirección.

“Die my love” es la adaptación de la novela “Matate amor”, de la escritora argentina Ariana Harwicz, y tiene como foco a una madre con depresión post parto. Además de Lawrence y Pattinson, el elenco incluye a Lakeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.

The Phoenician Scheme

La nueva película de Wes Anderson -director de cintas como “The Grand Budapest Hotel”, “Fantastic Mr Fox” y “Moonrise Kingdom”– tiene como gran protagonista al actor Benicio del Toro. Este último, interpreta a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un oscuro hombre de negocios que busca cerrar acuerdos con gobiernos y mafiosos por igual, mientras que en paralelo intenta reparar la relación con su hija.

Wes Anderson ya cuenta con un numeroso elenco de estrellas que aparecen en sus películas y en esta ocasión se repiten el plato figuras como Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson y Benedict Cumberbatch.

Las películas chilenas

Dos cintas dirigidas por cineastas nacionales se estrenarán en Cannes. Lo último del reconocido Sebastián Lelio (“Una mujer fantástica”, “Gloria”) y la ópera prima de Diego Céspedes.

Lelio presentará “La ola”, una película inspirada en la ola feminista de 2018 en Chile y que será su incursión en el género de los musicales.

Mientras, Céspedes será parte de la selección “Un certain regard” con “La misteriosa mirada del flamenco”, filme ambientado en el norte de Chile durante los años 80 y que tiene como protagonista a una niña de una familia queer. Lidia, de 12 años, tendrá que averiguar si los rumores sobre una enfermedad que se transmite cuando un hombre se enamora de otro, son ciertos.