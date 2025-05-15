Francisco Agüero y el fondo del Caso Procultura: “Se crean los gobiernos regionales, con mucho presupuesto y poca institucionalidad”

El caso Procultura, otra de las aristas del “Caso Convenios”, pone el foco de la discusión en cómo se están fiscalizando los distintos aparatos del Estado y los recursos en instituciones como los gobiernos regionales.

Para abordar el trasfondo de esta problemática, y en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, puso énfasis en la falta de medidas fiscalizadoras para entidades como los gobiernos regionales.

“Tenemos una capa administrativa que son las municipalidades, que ya tienen problemas de corrupción, de mal uso de los recursos; el gobierno central, y las intendencias. Y se crea esta nueva capa de gobiernos regionales, con mucho poder y presupuesto, pero con poca institucionalidad”, explicó el experto sobre el origen de los problemas del Caso Convenios.

Incluso, Agüero postuló en la instancia que “afortunadamente el caso estalla en un momento que se estaba discutiendo una ley de presupuestos regionales, que era cómo los gobiernos regionales iban a tener más fondos, y eso quedó detenido”.

Así, el académico reforzó la idea de una institucionalidad débil y malos mecanismos de control sobre los recursos en entidades como los gobiernos regionales.

Derivado de estos casos, también se ha puesto la alerta por las filtraciones constantes desde la Fiscalía de antecedentes relevantes para investigaciones en curso. Al respecto, el académico de la casa de estudios sostuvo que “están poniendo en jaque las investigaciones”.

“Si se están filtrando, a veces cosas pertinentes y a veces impertinentes, cosas que parecen delitos y, a veces, cosas que parecen cahuines, uno dice ‘aquí hay un problema del investigador’”, señaló Agüero.

El experto también entregó su preocupación por cómo estas filtraciones están afectando a las investigaciones en curso. “Es un tema que hay que mirarlo porque efectivamente pone muchas dudas a la calidad de las investigaciones, a cómo se están filtrando muchos datos que ponen en entredicho lo que se está investigando”, expuso.

Revisa la entrevista completa a continuación: