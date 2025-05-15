Isabel Piper y Alhena Caicedo unen sus candidaturas para "construir un CLACSO más plural, feminista y latinoamericano"

En un gesto que calificaron de “compromiso político, generosidad y visión estratégica, las candidatas Isabel Piper (Chile) y Alhena Caicedo (Colombia)” anunciaron la unión de sus campañas en una sola candidatura a la Dirección Ejecutiva de CLACSO.

Esta alianza nace “de un profundo diálogo entre dos trayectorias que comparten principios, horizontes éticos y una voluntad transformadora para el futuro del pensamiento crítico en América Latina y el Caribe. Se trata de una apuesta por un CLACSO más feminista, más plural y profundamente enraizada en los saberes de los pueblos y territorios de nuestra región”, señalaron.

“Como feministas no podemos sino afianzar nuestra solidaridad y confianza en las apuestas comunes”, destacaron Isabel Piper y Alhena Caicedo en un comunicado.

La decisión responde también, según señalaron, a un llamado de múltiples centros miembros que, desde distintos países, han expresado la urgencia de una unidad que supere las fragmentaciones y potencie una alternativa real a lo que definieron como “continuismo en CLACSO, que permita una mayor legitimidad y transparencia”.

“Apuntamos a la necesidad de descentralizar CLACSO, y darle mayor protagonismo al hacer y pensar en red. Partimos de la premisa de que es imposible descentralizar desde el centro, y abogamos por una lógica donde los distintos espacios se conecten horizontalmente, tengan una participación activa, y las decisiones estratégicas consideren de forma balanceada las diversas expresiones regionales”, expresaron la candidatas en la misiva.

Isabel Piper encabezará esta candidatura con el respaldo activo y estratégico de Alhena Caicedo, construyendo juntas un proyecto colectivo de dirección que priorice la diversidad, la autonomía del campo académico-crítico, el diálogo interregional y la profundización de un CLACSO al servicio de los movimientos sociales, los pueblos originarios, las luchas feministas y antirracistas.

Así, las candidatas invitaron “a todos los centros miembros de CLACSO a sumarse a esta propuesta de liderazgo compartido, comprometido y coherente, para abrir una nueva etapa en la historia de nuestro Consejo. Una etapa que no se define por nombres individuales, sino por el coraje de imaginar juntas y juntos otro futuro posible para nuestra América”.