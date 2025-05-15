Jorge Almirón: "Es evidente que después del partido con Fortaleza la cabeza del equipo cambió"

Un cabizbajo Jorge Almirón habló esta noche tras la desastrosa presentación de Colo Colo, elenco que recibió una contundente goleada 4-0 ante Racing Club, quedando eliminado de Copa Libertadores y sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el entrenador del Cacique aseguró que “hasta el gol de ellos jugamos muy bien. El planteamiento lo estábamos haciendo bien, tuvimos las situaciones más claras. Pero una pérdida en el medio generó el primer gol, fue un golpe duro“.

Almirón reconoció que el equipo “está con la cabeza frágil”, especialmente tras el partido suspendido ante Fortaleza, que terminó en una sanción con pérdida de tres puntos y goles en contra. “Después de ese partido, cambió la cabeza del equipo”, afirmó.

El ex DT de Boca Juniors comentó que “algo pasó, estábamos en competencia y tras ese encuentro todo cambió”. Señaló que, pese a los errores propios, el equipo “lo intentó”, pero no logró reponerse anímicamente.

Consultado sobre su continuidad en Colo Colo, el estratega fue cauto: “No voy a responder eso ahora, primero debo hablar con la directiva. La gente está dolida y triste. Recibir doce goles en tres partidos desprestigia a cualquiera”.

Almirón también destacó que “nunca me habían hecho tantos goles en Copa Libertadores“. Recordó que el año pasado su equipo recibió apenas 16 tantos en todo el torneo y lamentó no haber logrado una mayor solidez defensiva: “Hoy nos ganó un equipo de hombres, candidato al título”.

A pesar del mal momento, el técnico afirmó que “sí tengo fuerzas para revertir esto“, aunque advirtió que “el equipo debe cambiar algunas cosas” y que se requiere una evaluación interna profunda.

Sobre la expulsión de Arturo Vidal, reveló que el jugador le dijo: “Aquino me pidió que la tire al segundo palo”, y que el árbitro lo interpretó mal. Defendió al volante señalando que “Vidal siempre ha sido así, es su personalidad. Lo hacía cuando ganaba y no se le criticaba. Ahora que no gana, sí se le critica”.