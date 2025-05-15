Libia: Se reaviva el fuego de la inestabilidad tras el asesinato de un poderoso comandante miliciano

En Libia, el caos se ha apoderado de las calles de Trípoli una vez más. El asesinato de un influyente comandante libio el pasado lunes desató una violenta ola de enfrentamientos entre milicias rivales en la capital. Los choques armados, que dejaron múltiples víctimas y sembraron el pánico entre la población, se extendieron durante días hasta que, el miércoles por la tarde, el Gobierno de Unidad Nacional logró pactar una frágil tregua con los grupos armados.

La muerte del influyente comandante Abdul Ghani al-Kikli, conocido como Gheniwa, ha derivado en una nueva ola de violencia en la capital libia, Trípoli. Gheniwa, líder de la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad, una de las principales milicias aliadas del Gobierno de Unidad Nacional, fue asesinado el lunes 12 de mayo en circunstancias aún no esclarecidas.

Lo que siguió fue una serie de enfrentamientos violentos entre su grupo y milicias rivales, especialmente en el populoso barrio de Abu Salim. Los combates, que incluyeron fuego cruzado, uso de armamento pesado y vehículos blindados, provocaron al menos doce muertos y decenas de heridos. Como respuesta inmediata, se cerró el aeropuerto de Mitiga, se suspendieron clases universitarias y muchas familias quedaron atrapadas entre líneas de fuego.

Tras los enfrentamientos, el Gobierno de Unidad Nacional tomó medidas: disolvió el Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal, una institución también vinculada a abusos; reestructuró el sistema penitenciario, y nombró a un nuevo jefe para la Agencia de Seguridad Interna. Además, creó un comité para supervisar los centros de detención, donde muchos migrantes y prisioneros han denunciado ser víctimas de tortura y explotación.

Sin embargo, organizaciones como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han sido claras: estas acciones no son suficientes. Sin una reforma profunda de las estructuras de seguridad y un proceso real de rendición de cuentas, el ciclo de violencia continuará.

El 14 de mayo, apenas dos días después de los enfrentamientos que sacudieron Trípoli, el Gobierno de Unidad Nacional anunció un alto al fuego con el objetivo de frenar la escalada de violencia. Esta tregua fue resultado de negociaciones urgentes entre líderes políticos y actores armados, en un intento por evitar una guerra abierta entre facciones rivales. Aunque trajo un respiro temporal a la capital, la desconfianza entre los grupos, la falta de una autoridad central sólida y la histórica inestabilidad del país hacen temer que este cese de hostilidades sea frágil y momentáneo.

Pero ¿por qué la muerte de un comandante puede desatar semejante caos en una capital nacional?

Para entender lo que ocurre hoy en Libia, es imprescindible volver al origen de esta fragmentación, fechada en el año 2011. Aunque se pueden rastrear muchos antecedentes históricos, ese año se registró una revuelta popular respaldada por la OTAN que terminó con el derrocamiento y muerte del excéntrico y recordado líder Muamar Gadafi, quien había gobernado el país durante más de 40 años. Sin embargo, el fin del régimen no trajo estabilidad. Por el contrario, Libia cayó en un abismo de guerra civil, facciones armadas, gobiernos paralelos y una inestabilidad que aún no cesa.

Desde entonces, el país no ha logrado establecer un poder central duradero. Lo que existe es una red de más de una docena de milicias y grupos armados, muchos de ellos con poder territorial, político y económico. Algunas de estas milicias han sido integradas, al menos formalmente, a las estructuras del Estado. Pero en la práctica, operan con autonomía, respondiendo a intereses locales, clanes, ideologías o redes de contrabando.

La Autoridad de Apoyo a la Estabilidad, el grupo que lideraba Gheniwa, es uno de esos cuerpos. Aunque forma parte del aparato de seguridad del Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la ONU y con sede en Trípoli, ha sido acusado por organizaciones internacionales, como Amnistia Internacional, de múltiples crímenes, como secuestros, detenciones arbitrarias, tortura, y violaciones graves a los derechos humanos.

La muerte de Gheniwa dejó un vacío de poder que rápidamente otros actores quisieron llenar. En particular, la Fuerza Radaa, también conocida como Fuerza Especial de Disuasión, se enfrentó abiertamente a su grupo. Este cuerpo, de carácter islamista salafista, controla partes clave de la capital y también ha sido acusado de imponer un régimen de represión y abusos.

La situación se vuelve aún más compleja cuando se considera que muchos de estos grupos tienen vínculos con políticos, funcionarios del gobierno, y redes internacionales. Y algunos de ellos controlan cárceles secretas, rutas de migración o incluso tráfico de petróleo.

En total, se estima que en Libia operan más de veinte milicias y grupos armados relevantes, cada uno con sus propias alianzas, fuentes de financiamiento y áreas de control. Algunos son ideológicamente islamistas; otros, tribales o regionalistas; y varios se vinculan a intereses criminales o económicos. Esta fragmentación convierte el conflicto libio en uno sumamente complejo con muchos actores involucrados.

Por eso, la violencia actual no es un hecho aislado. Es un síntoma de un problema estructural mucho más profundo: la ausencia de un Estado fuerte, la impunidad de los grupos armados y el fracaso reiterado de los intentos de reconciliación política.

Libia sigue siendo una pieza clave del Mediterráneo, punto de tránsito para miles de migrantes y campo de batalla entre potencias extranjeras que apoyan a distintas facciones. Mientras tanto, la población civil sufre las consecuencias: miedo, desplazamiento y precariedad

La muerte de Gheniwa no solo marca la caída de un poderoso comandante. Es también un recordatorio brutal de que, en Libia, el conflicto no ha terminado. Por el contrario, el poder sigue en manos de milicias y la paz, más de una década después de Gadafi, sigue siendo una promesa lejana.