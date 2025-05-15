Plan Nacional de Búsqueda: avanzan diligencias en el Cerro Chena para determinar el destino de seis detenidos desaparecidos

Este jueves 15 de mayo se desarrolló una nueva diligencia en el marco de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia al interior de la Escuela de Infantería del Regimiento de San Bernardo, en el Cerro Chena. Sitio que funcionó como centro de detención, tortura y desaparición de personas durante la dictadura militar.

La diligencia, a cargo de la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, consistió en excavaciones arqueológicas en el sector de la denominada “Escuelita” por parte de peritos del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones.

De esta forma, se da continuidad al trabajo iniciado en diciembre del 2024 con pericias planimétricas, y en enero de 2025 con prospecciones mediante georradar. Los trabajos actuales permitieron profundizar las excavaciones en dos cámaras subterráneas recientemente descubiertas.

Los peritos del Servicio Médico Legal iniciaron el pasado lunes 5 de mayo una histórica excavación en el cuartel militar para saber cuál fue el destino final de 6 personas detenidas y desaparecidas entre septiembre y noviembre de 1973.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que cuentan con antecedentes que permiten establecer que por el recinto militar “pasaron un conjunto importante de chilenos y chilenas detenidos, torturados algunos de ellos y, posteriormente, desaparecidos“.

“En este lugar, entre el año 73 y 74, ocurrieron horrores terribles. Gracias al trabajo de la justicia, de la Policía de Investigaciones, al trabajo incansable también de las agrupaciones de familiares, de las corporaciones y de los sitios de memoria, se puede relevar lo que ha ocurrido en este lugar”, puntualizó el secretario de Estado.

En esa línea, Gajardo detalló que las diligencias “permiten hacer todo lo que el Estado tiene a su disposición para poder determinar la verdad de lo que aquí ocurrió y, además, también determinar las trayectorias de las personas que fueron detenidas y posteriormente desaparecidas”.

Los hallazgos

La ministra Cifuentes detalló que, tras la promulgación del Plan Nacional de Búsqueda, se presentaron diversas querellas por inhumación ilegal a lo largo de Chile, una de ellas en el Cerro Chena.

Según el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, son al menos 100 personas las que habrían sido ejecutadas en el Cerro Chena. Dentro de las víctimas, está Manuel Silva Carreño, obrero agrícola detenido en la localidad de Paine y que fue visto con vida por última vez en el cuartel militar. La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), en representación de la familia de Silva Carreño, presentó una querella criminal en noviembre de 2023 por inhumación y exhumación ilegal y asociación ilícita, acción que permitió desplegar pericias policiales en distintos puntos de la guarnición.

“Judicialmente, como el objeto del Plan Nacional de Búsqueda es precisamente determinar el destino final de estas personas, de estas víctimas, es que estamos en este lugar, ya desde el año 2023 hemos venido realizando diligencias, hemos determinado algunos puntos de interés y esos son los que se están trabajando”, señaló Cifuentes.

Sobre los descubrimientos de la investigación, la magistrada evidenció que se han encontrado hallazgos balísticos “que no pueden llamarnos mucho la atención porque es un recinto militar”, además de “una suela de zapato que va a ser levantada y periciada, pero lo más relevante es en el sector de la Escuelita”.

“Se logró determinar mediante mediciones, comparaciones con fotografías aéreas, que lo que pensábamos inicialmente que era la Escuelita, no es la Escuelita en la que estuvieron detenidas estas personas a inicios de septiembre de 1973. Solo quedan cimientos de lo que fue en su oportunidad”, dio a conocer la ministra.

En esa línea, y gracias al trabajo mediante remoción de la tierra, Cifuentes reveló que lograron que saliera a la luz el perímetro de la escuela de ladrillo donde estuvieron los detenidos: “Si bien no son osamentas humanas, es un hallazgo que los familiares han valorado mucho y que es un avance en la investigación“.

El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia

A finales de agosto de 2023, y a pocos días de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Presidente Gabriel Boric, junto al entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, firmaron el decreto de inicio del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

Esta política nació con el objetivo de esclarecer las circunstancias de las desapariciones forzadas en Chile. Según los datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en nuestro país existen mil 162 personas desaparecidas producto del terrorismo de Estado durante el régimen militar.

Además, las investigaciones judiciales realizadas han establecido que, al menos, 3 mil 200 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzosamente durante el período 1973-1990.

La presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, Mónica Monsalves, valoró la política pública que busca dar con el paradero desaparecidos durante el régimen de Pinochet: “Para nosotros, estar en este lugar estar acompañados del ministro de Justicia, de nuestra ministra de la Corte de Apelación de San Miguel, es un hecho histórico. Porque a 52 años estamos haciendo la búsqueda ya no solas, sino que acompañadas por parte de las organizaciones del Estado. Ese Estado que en su momento hizo todo lo posible y usó todos los recursos para hacernos desaparecer, torturar y ejecutar, hoy está, y esa es la importancia también del Plan Nacional de Búsqueda”.

“Esta diligencia nos está ayudando para poder saber más de esa verdad que ya sabíamos, pero ahora tenemos más certezas que incertidumbre. Para nosotros, como familiares, es importante e histórico, además, tener la característica que este es un recinto militar”, puntualizó Monsalves.

“Hemos tenido la colaboración del Ejército, especialmente acá de la Escuela de Infantería, donde se han dado todas las posibilidades y las garantías de acceso. Cuando nosotros nos preguntábamos cuál iba a ser el rol de las Fuerzas Armadas en el Plan Nacional de Búsqueda, este es el rol, que faciliten el ingreso y la investigación que están encabezando los ministros y que están encabezando todos los órganos del Estado en búsqueda de nuestros familiares”, sentenció la presidenta la presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena.