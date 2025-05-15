Presidente Boric viaja a Uruguay para asistir a velorio de Pepe Mujica

Luego de volver a Chile tras su gira por el sudeste asiático, el Presidente Gabriel Boric viajará hasta Uruguay para asistir al velorio del expresidente José “Pepe” Mujica.

El mandatario llegó al país durante este jueves a las 06:00 horas de la madrugada e inmediatamente se trasladó hasta el Palacio de La Moneda, donde se mantuvo durante algunas horas para, luego, retornar al aeropuerto. Se espera que a las 11:00 horas de Chile el avión presidencial arribe a la capital uruguaya de Montevideo.

En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo está siendo velado Mujica. Hasta ese lugar se prevé que, pasado el mediodía, lleguen distintos líderes latinoamericanos, entre ellos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Durante la tarde, Boric regresará a Chile para liderar a primera hora del viernes el Consejo de Gabinete del mes de mayo, instancia ministerial previa de coordinación de cara a la Cuenta Pública del 01 de junio.