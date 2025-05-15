Ricardo Manetti, decano de la Universidad de Buenos Aires, sobre recortes de Milei: "Busca destruir el sistema público"

Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue el encargado de inaugurar el año académico 2025 de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile con su charla magistral titulada “Defender la educación pública y la cultura hoy. Experiencias y desafíos desde el sur del mundo”.

Con esa premisa, y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico argentino analizó los recortes presupuestarios que ha realizado el presidente Javier Milei y que han impactado a diferentes áreas como las jubilaciones, la salud y la educación.

“Milei lo dijo y lo sigue repitiendo, que él vino y asumió la presidencia para destruir la noción de Estado. Está en contra de todas las políticas públicas. Dijo ‘yo soy el topo que vino a destruir el Estado’”, aseguró Manetti.

Y agregó que “todo su accionar busca fundamentalmente erosionar tanto la educación, la salud, la cultura, etc. Es decir, en cada uno de los ámbitos que tienen que ver con un desarrollo importante que en la historia de Argentina han tenido las políticas públicas, lo que busca es destruirlos”.

Con lo anterior, el decano instaló que existe una batalla cultural en lo que respecta, por ejemplo, a los establecimientos de educación superior, e incluso dice que el mismo presidente Milei lo plantea. “Sin ninguna duda, esta es una batalla ideológica, y tiene que ver con lo que simbólicamente representa la universidad en la cultura Argentina”.

“Cuando se realizó una gran movilización en pos de los universidades públicas, lo interesante es que no se movilizaron solamente quienes forman parte de la universidad, sino que se movilizó la sociedad toda. Porque hay un lugar donde en cada familia, incluso aquellos que no tienen a alguien que forma parte inicialmente o directamente de la universidad, lo sienten como un lugar propio, para defender, como defienden la salud y la cultura”, afirmó, refiriéndose también a cómo se expresa este conflicto.

Sobre lo anterior, Ricardo Manetti analizó el actuar del gobierno bajo el concepto del “disciplinamiento”, lo que plantea como un concepto clave. “Este gobierno se inscribe de una manera clara en lo que podemos llamar una política de la crueldad. Disfruta y goza frente a cada una de estas instancias de eliminación, de destrucción. Busca destruir el sistema público y, en ese sentido, busca destruir, entre otros diferentes ejemplos, el caso del cine”, dijo.

El decano igualmente abordó el tema de la irrupción de Milei como una respuesta al desencanto y las consecuencias que eso trae. En ese sentido, lo planteó como un gobierno que está en contra de las instituciones como se conocen, de los avances alcanzados por la democracia y que, sin embargo, que llega al poder de manera democrática: “Lo que es más doloroso es poder plantearnos que tenemos un presidente que luego de una democracia ganada y sostenida, de 42 años, hace que tengamos que salir nuevamente a señalar e indicar cuales son los principios que sostienen y permitieron construir a la nación Argentina en un lugar importante”, dijo.

“Lo que él está sosteniendo son las leyes del mercado, estamos en presencia de un nuevo colonialismo, en términos económicos. Pero también es uno que trae como consecuencia la destrucción de lo que es nuestro entramado simbólico, nuestra cultura, nuestros valores, lo que son los preceptos sobre los cuales se fundó la nación Argentina”, agregó finalmente Manetti.