Zelenski llega a Turquía y considera una "farsa" la delegación rusa en Estambul

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró a su llegada a Ankara, la capital de Turquía, que la delegación rusa desplegada en Estambul para las negociaciones de paz “parece más bien una farsa“, una vez que se confirmó la ausencia de su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Necesitamos comprender el nivel de la delegación rusa, su mandato y si son capaces de hacer algo por sí mismos. Todos sabemos quién toma las decisiones en Rusia“, dijo Zelenski nada más bajar del avión que lo llevó hasta Ankara, donde tiene prevista una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En ese sentido, Zelenski explicó ante los medios que esperarán a tomar una decisión sobre cómo proceder una vez termine su encuentro con el presidente Erdogan, según recoge el portal de noticias RBC.

Zelenski destacó que, por su parte, Ucrania estará representada al “más alto nivel“, con la presencia de representantes del Ministerio de Exteriores, de la Oficina Presidencial, Fuerzas Armadas y de los servicios de Inteligencia, capaces de “tomar cualquier decisión antes de la esperada paz justa“.

En las últimas horas, el Kremlin confirmó que Putin no acudirá a las conversaciones de Estambul, en las que la delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski, quien ya participó en las primeras negociaciones frustradas de 2022, también celebradas en esta ciudad turca.