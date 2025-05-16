Claudio Orrego responde ante el CORE por ProCultura: "Fuimos estafados"

El Consejo Regional (CORE) Metropolitano de Santiago realizó un plenario extraordinario para abordar el vínculo del gobernador Claudio Orrego con ProCultura y transparentar cómo se concretó el millonario convenio directo suscrito entre el gobierno regional y la fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín.

Esto, ya que filtraciones de la carpeta investigativa arrojan que el Ministerio Público indaga el rol de Orrego en los convenios firmados, así como su aparente cercanía con el propio Larraín. En concreto, la Fiscalía investiga la formulación, aprobación y ejecución del convenio “Transferencia Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental“, mejor conocido como el proyecto “Quédate“, que fue autorizado a través de una asignación directa el 26 de septiembre de 2022 por un monto de $1.683.788.000.

Tras preguntas al respecto de los consejeros regionales, el gobernador Claudio Orrego descartó que la decisión haya sido producto de una presión realizada por alguna autoridad externa al GORE. “Quiero negar enfáticamente aquello. No solamente nunca recibí una presión, ni siquiera un llamado, sino que, para quienes me conocen, jamás la hubiera aceptado”, sostuvo.

Asimismo, expresó su rechazo a lo realizado por ProCultura con los fondos, ya que, a la fecha, la fundación liderada por Larraín mantiene pendiente por rendir un monto superior a los mil millones de pesos.

“Yo coincido con aquellos que manifiestan indignación respecto de lo que claramente es una defraudación, no solamente de la confianza, sino que una apropiación indebida de los fondos que les pertenecen a todos los santiaguinos y a todas las personas de esta región, más encima con un propósito tan noble como el tema de la salud mental”, manifestó Orrego.

De la misma manera, destacó que ha colaborado abiertamente con la investigación en curso y que lo seguirá haciendo hasta las “últimas consecuencias” ya que, según afirmó, el GORE también se ha visto afectado por el actuar de ProCultura.

“Fuimos víctimas de un delito y hoy se pretende establecer que somos cómplices de ese delito”, manifestó la autoridad regional. “Fuimos estafados”, insistió minutos más tarde.

Respecto de por qué se trató de manera directa con la ONG y no se realizó una licitación, el gobernador Orrego destacó que “esta modalidad de asignación directa es la que ocupó el Gobierno Regional no solamente de ProCultura y del ‘Quédate’, sino para 77 proyectos aprobados para ese año, no existiendo ninguna diferencia del tratamiento hecho al programa ‘Quédate’ respecto de los otros 76, es decir, no hubo ningún trato privilegiado”.

En este sentido, sostuvo que el programa en cuestión pasó todos los procesos de admisibilidad del GORE para que se le otorgaran los fondos, incluyendo la aprobación del Consejo Regional Metropolitano y la toma de razón de Contraloría, entre otros. En este sentido, descartó una aprobación ‘exprés’ del programa, ya que, aseguró, este demoró un total de cinco meses, “dos meses más que el promedio”.