Colmed en alerta por suspensión de programa de acompañamiento a NNA trans: “Afectaría su derecho a la salud”

Con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigador 57 “encargada de reunir antecedentes sobre los actos del Gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral”. Entre las sugerencias que realiza está la suspensión inmediata de la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), cuyo objetivo es entregar acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme junto a sus familias.

Además, al Ministerio de Salud, recomienda ordenar mediante resolución exenta “que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en menores de edad”. Este informe fue rechazado transversalmente por organizaciones de disidencias sexogenéricas, como la Asociación OTD Chile o Fundación Iguales. Una negativa a la que se sumó el Colegio Médico. “Si bien respetamos el rol fiscalizador del Congreso Nacional, este informe representa un retroceso en el derecho a una atención médica oportuna, basada en evidencia y centrada en el bienestar de las personas”, consignaron en un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, aseguró que: “Acá hay una sonada en todo el mundo con un alto peso ideológico que busca coartar el derecho de estos niños a ser acompañados y tratados, a ellos y a sus familias, de acuerdo a la mejor evidencia disponible y eso ha sido siempre el tenor de los equipos en Chile, donde hay doctores que son referentes incluso a nivel internacional en esta materia”.

“Recordar que los informes de los diputados no son vinculantes. Por lo tanto, no pueden ordenar o prohibir una práctica médica, pero sí pueden influir en que en el futuro haya decisiones complejas en esta materia que terminen cercenando o coartando el derecho a los niños y a sus padres de ser atendidos según la mejor evidencia disponible”, agregó la doctora.

El Colegio Médico, representado por su Departamento de Género, fue parte del debate parlamentario respecto a este informe, incluyendo evidencia científica e incluso reuniéndose con algunas bancadas para manifestar preocupación.

“Finalmente lo que hace (el informe) es implicarse indebidamente en la práctica médica. Si yo lo atiendo a usted (…) necesita tener la seguridad de que yo lo hago según mis conocimientos, mi experiencia, normas si es que existen, la mejor evidencia disponible, pero no influida porque me siento presionada, porque me siento amenazada o porque hay una Cámara de Diputados que decide lo que yo debo o no hacer con usted”, dijo Arriagada.

En este proceso, según comentó la doctora, profesionales que se dedican a atender a personas trans han sido amedrentados. “Hemos estado acompañando a los médicos afectados, hemos tenido doctores incluso amenazados en los estacionamientos de los hospitales donde trabajan por gente encapuchada. Es complejo porque estos temas terminan alentando posturas que son de mucho odio y que operan desde la ignorancia”, dijo.

“A nosotros eso nos parece grave, porque afecta derechos humanos muy profundos como el derecho a la integridad y puede afectar gravemente el derecho a la salud de niños y niñas y adolescentes. Recordar, además, que los programas de acompañamiento de los niños y niñas y adolescentes con género no conforme con disforia de género son programas que cuando fallan pueden incidir incluso en mayor suicidio”, agregó.

A lo anterior, la doctora agregó: “Rechazamos la aprobación de ese informe, su contenido nos parece preocupante y ahora esperamos que la autoridad sanitaria, en este caso el ministerio, elabore normas que protejan el acompañamiento de estos niños y sus familias y que proteja el libre ejercicio de la práctica médica en pos del bienestar de ellos”.