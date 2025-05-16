Corte de Apelaciones declara ilegal los "pinchazos" que captaron conversaciones del Presidente Boric

La Corte de Apelaciones de Antofagasta falló a favor del recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, psiquiatra y exesposa de Alberto Larraín, en relación a las escuchas telefónicas interceptadas durante la investigación del caso ProCultura.

Argumentos de la defensa y la fiscalía

Durante la audiencia de este jueves, el abogado defensor Alejandro Awad Cherit sostuvo que las escuchas se realizaron mediante una “cadena de equivocaciones, errores e ilegalidades”, ya que su representada no figuraba como imputada en la causa. Las interceptaciones, llevadas a cabo por la PDI bajo la dirección del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, permitieron conocer una conversación entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric sobre el caso.

“Estamos ante la única interceptación ilegal a un Presidente en ejercicio que yo recuerde, cuyas transcripciones hoy circulan en la prensa. Se trata de una grabación realizada sin que existiera sospecha alguna sobre el Mandatario”, declaró Awad ante el tribunal, según La Tercera.

En respuesta, el fiscal Eduardo Yáñez defendió la legalidad de las diligencias, respaldado por el informe de la jueza Sissi Bertoglio Cortés, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, quien había autorizado las escuchas.

El Ministerio Público aclaró que la investigación apunta al “financiamiento irregular de campañas políticas”, y Yáñez agregó que Huneeus habría actuado como encubridora en presuntos delitos de fraude al fisco, lavado de activos y, posiblemente, asociación ilícita y administración fraudulenta vinculados a ProCultura.

La resolución de la corte marca un nuevo capítulo en este caso, que sigue generando debate sobre los límites de las intervenciones telefónicas en investigaciones judiciales.