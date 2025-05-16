Gobierno reivindica logros antes de última cuenta pública y fija posición: "No hay nadie sobre la ley"

Luego de volver a Chile tras asistir al velorio del exmandatario uruguayo, José “Pepe” Mujica y de su gira por China y Japón, el Presidente Gabriel Boric lideró este viernes el Consejo de Gabinete del mes de mayo previo a la Cuenta Pública del próximo 01 de junio. La última instancia que tendrá el Ejecutivo para rendir cuentas ante el país.

Por ello, quizás en miras a descomprimir el clima político que ya impactó en el despliegue del Mandatario en los últimos días, fue el propio Presidente de la Republica quien reiteró la postura que ha adoptado frente a las filtraciones del caso ProCultura, donde surgieron antecedentes que lo involucraron personalmente e incluso dieron a conocer la apertura de una arista por eventual financiamiento irregular de su campaña presidencial.

¿Qué dijo Boric frente a sus ministros y ministras? Reafirmó que “no hay nadie sobre la ley” y dijo que el respeto al Estado de derecho no basta si son solo “declaraciones de buenas intenciones”. Lo último, en medio de acusaciones de su propio partido, el Frente Amplio, sobre un espionaje político ante el pinchazo a una conversación privada que mantuvo con la psiquiatra y expareja del fundador de ProCultura, Josefina Huneeus.

“La justicia, la Fiscalía, las diferentes instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen el deber de hacerlo bien, en el marco de un Estado de Derecho. La existencia de instituciones de justicia autónomas y fuertes es un bien esencial para la democracia y para la existencia misma de un Estado de Derecho. En ese sentido, los principios y las convicciones democráticas y de respeto al Estado de Derecho no sirven si es que son meramente declaraciones de buenas intenciones. Se ponen a prueba justamente cuando son los propios o uno mismo quien está bajo la lupa“, sostuvo.

Mientras, el Gobierno prepara el diseño del último mensaje presidencial cuando restan exactamente 15 días para que el Jefe de Estado se dirija desde el Congreso Nacional al país. De hecho, en el consejo de este viernes, los ministros y ministras realizaron un resumen de los avances del Gobierno.

Según el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quién está a cargo de la coordinación entre carteras, se espera que el Ejecutivo releve aquellos proyectos que, pese a tener minoría oficialista en ambas cámaras, lograron despachar como es la reforma de pensiones, el aumento del sueldo mínimo, el royalty minero, y la batería de proyectos bajo el denominado fast track en seguridad.

“Esta reunión tuvo por objeto realizar un repaso de los grandes avances de los distintos sectores o ministerios y secretarías de Estado, así como coordinar el despliegue posterior a la cuenta. Obviamente no vamos a adelantar lo que son las palabras del Presidente de la República, pero lo que podemos señalar es que este es un gobierno que está trabajando para mejorar la calidad de vida en Chile y que son muchos los hechos que así lo acreditan (…). Y en ese marco, bueno, seguiremos trabajando durante todo el mandato”, declaró.

Junto a los avances, también podremos conocer los proyectos pendientes que el Gobierno priorizará para sacarlos adelante antes del fin de su mandato. El año pasado, recordemos que algunos anuncios del Ejecutivo provocaron la salida de parlamentarios de oposición del hemiciclo, el Presidente comprometió el ingreso de iniciativas como el aborto legal, la eutanasia y el financiamiento a la educación superior. Ahora, adquieren relevancia otros temas clave, como el fraccionamiento pesquero y las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Posteriormente a la cuenta, las y los secretarios de Estado iniciarán un despliegue por regiones para informar sobre los avances del gobierno.