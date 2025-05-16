Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de marzo de 2026


Isabel Allende declaró dos horas en Fiscalía: dijo que delegó poderes para venta

La exsenadora prestó declaración ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por la fallida compraventa de la casa en Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, causa en la que la exparlamentaria figura como imputada.

La exsenadora prestó declaración ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por la fallida compraventa de la casa en Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, causa en la que la exparlamentaria figura como imputada.

Justicia

La abogada de la exsenadora Isabel Allende, Paula Vial, informó que la declaración de la parlamentaria ante Fiscalía este viernes se extendió por cerca de un total de dos horas.

La declaración de la militante del Partido Socialista se da en el marco de la investigación por la fallida compraventa de la casa en Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, causa en la que la exparlamentaria figura como imputada.

En su llegada al lugar Allende entró en silencio, sin querer hablar con la prensa que la esperaba en las afueras de las Fiscalía de La Serena.

Isabel Allende mirando hacia el piso y rodeada de periodistas y camarógrafas.

La exsenadora Isabel Allende se presenta como imputada en la causa por la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Alejandro Pizarro/Aton Chile.

“El día de hoy al rededor del mediodía, la señora Isabel Allende Bussi declaró ante el fiscal Ricardo Soto en el marco de la investigación por la venta de la casa”, señaló en un breve comunicado la defensa de la parlamentaria.

“En la oportunidad realizó un repaso a su delegación de poderes; al seguimiento de indicaciones gubernamentales para convertir la casa del expresidente Salvador Allende en un museo público”, detallaron.

Junto con ello, confirmaron que la diligencia se extendió por un total de dos horas aproximadamente.

Cabe recordar, que hace un mes y medio el Tribunal Constitucional (TC) la destituyó de su cargo, tras establecer que había vulnerado la prohibición que existe para parlamentarios de celebrar contratos con el Estado.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Fin del traspaso de mando: Vallejo insta a Kast a retomar diálogo antes del 11 de marzo
post-title
Kast reconoce que Boric le informó sobre el cable con China antes que EE.UU. revocara visas a funcionarios chilenos
post-title
Muñoz relata cronología del cable chino y Van Klaveren aborda impacto geopolítico ante el Senado
post-title
Triple homicidio de carabineros en Cañete: tribunal declara culpables a los hermanos Antihuen

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X