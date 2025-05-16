Jarry ya tiene rival en el ATP de Ginebra, torneo que le trae buenos recuerdos

Nicolás Jarry (53° del ranking ATP ) tuvo la semana pasada una temprana eliminación en el Masters 1000 de Roma, por lo que no pudo defender los 650 puntos por la histórica final que alcanzó el año pasado en el Foro Itálico y desde este lunes saldrá del top 100 (actualmente está en el casillero 149 en el ranking en vivo).

Con esto, el “Príncipe” tendrá que volver a remar desde atrás para intentar regresar a la élite del tenis y su primera parada en ese objetivo será la próxima semana en el ATP 250 de Ginebra, torneo que le trae buenos recuerdos al conquistar el título en 2023 y alcanzar la final en 2019.

Eso sí, la tarea en la arcilla suiza será complicada, porque este viernes se realizó el sorteo del cuadro principal, el cual determinó que el chileno debute ante el difícil australiano Alexei Popyrin (25°), quinto cabeza de serie.

Ante el oceánico, “Nico” tiene un historial de dos triunfos y una derrota, siendo la última una caída en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En caso de vencer al oceánico, el nieto de Jaime Fillol enfrentaría en octavos de final al ganador de la llave entre invitado serbio Dusan Lajovic (131°) y el británico Jacob Fearnley (57°).

Consignar que Ginebra, además, será el último torneo de Jarry antes de su participación en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.