Marcel defiende rumbo fiscal del gobierno tras críticas del CFA: oficialismo acusa "sesgo político" del consejo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió al paso de las críticas realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al manejo de las arcas fiscales. Hace unos días, ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, su presidente, Jorge Rodríguez, cuestionó las medidas anunciadas por el secretario de Estado para cumplir con las metas fiscales y en el que alertó por un “estrés fiscal permanente”.

En ese intercambio de opiniones con el organismo consejero, Marcel recordó que si bien el CFA puede emitir sus opiniones, éstas no son vinculantes y, al final del día, “no es el Consejo Fiscal Autónomo el que determina el curso de la política fiscal, eso le corresponde al Ejecutivo”.

“Eso no significa que uno no escuche, no atienda los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo, pero al mismo tiempo, si se tienen diferencias, es bueno también explicitarlas”, complementó el ministro.

Marcel remarcó en la instancia que “el gobierno sigue comprometido en hacer un ajuste fiscal importante durante el 2025”. No obstante, tomó distancia respecto de las recomendaciones realizadas por el CFA en la materia.

“Solo hacerlo por la vía administrativa, como plantea el CFA, no solo es inviable desde el punto de vista operacional, sino que sería contraproducente para nuestra economía. Y por eso que nuestro compromiso es el de estos US $2.000 millones de recorte del gasto y esa reducción de 1,7% del producto en el balance estructural”, explicó su postura el titular de la cartera.

Las reacciones han sido diversas respecto de las palabras del ministro Marcel. Según el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, integrante de la comisión de Hacienda, hubo una sobrerreacción por parte de las autoridades.

“El Consejo Fiscal Autónomo ha propuesto que simplemente se cumpla la norma que el propio gobierno estableció, que es el balance estructural del 1,1% para este año. El gobierno ha dicho que ya no lo va a cumplir y que ese balance estructural va a llegar al 1,6% con suerte”, lanzó el parlamentario opositor.

A su juicio, las medidas tomadas por el Ejecutivo han hecho que “no tengamos hoy día los recursos suficientes para cumplir la propia norma del endeudamiento que el gobierno se propuso”.

Sauerbaum llamó a Marcel a no seguir en la disputa con el CFA y que trabaje para “lograr mayores ingresos, menores gastos, y de esa manera poder entregar un país más saneado a la próxima administración”.

Por contraparte, desde el lado oficialista apuntaron contra el organismo consejero, advirtiendo un “sesgo político” en el informe. Así lo manifestó el diputado del Partido Socialista y también miembro de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, quién aseguró que “desde hace algún tiempo, curiosamente, sus planteamientos y sus posiciones son coincidentes con las de los sectores de derecha, cuando se quieren referir a la política económica del país”.

“Yo llamaría al Consejo Fiscal Autónomo a actuar con la verdadera calidad técnica que uno espera de ellos, no con un espíritu sesgado políticamente, porque creo que desde ese punto de vista, no van a estar haciendo ninguna contribución al debate económico en el país”, señaló Naranjo.