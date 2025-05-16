Rusia y Ucrania: vuelve el diálogo, aunque sin muchas esperanzas

En un escenario marcado por la tensión y la incertidumbre, Ucrania y Rusia se sentaron nuevamente frente a frente este viernes en Estambul, Turquía, en su primer encuentro directo desde 2022.

La reunión, de carácter diplomático y técnico, se desarrolló en medio de un complejo contexto bélico y político, y contó con la mediación activa de Turquía, pero sin la presencia de los principales líderes de las partes en conflicto.

Según la agencia oficial Anadolu, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, lideró los esfuerzos de anfitrión y se reunió por separado con las delegaciones de ambos países. Por parte de Ucrania, la comitiva fue encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umiérov, mientras que Rusia estuvo representada por el asesor presidencial Vladímir Medinski. También participaron figuras clave como el viceministro ruso de Exteriores, Mijaíl Galuzin, y altos mandos de inteligencia y defensa de ambos países.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encontró este viernes en Estambul liderando una delegación norteamericana que, aunque no participó en la reunión bilateral, ha manifestado su interés en sostener encuentro con ambas partes y así lo hizo con la ucraniana horas antes de la negociación. Rubio reconoció que no tiene “grandes expectativas” sobre avances inmediatos y afirmó que, en su opinión, no habrá progreso real hasta que los presidentes Trump y Putin se reúnan directamente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien estuvo este jueves a Turquía y participó este viernes en la cumbre política europea junto otros 47 líderes del continente en Albania, sostuvo una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, tras la que decidió enviar a su equipo negociador a pesar de que Vladímir Putin rechazó un encuentro cara a cara. Zelenski subrayó que la prioridad de Kiev es alcanzar un alto el fuego de al menos 30 días como condición mínima para iniciar un proceso de diálogo más profundo.

No obstante, tras dos horas de reunión, las delegaciones dieron por concluido el encuentro sin resultados concretos y anunciaron una “pausa” en las conversaciones. Fuentes ucranianas señalaron que Rusia volvió a poner sobre la mesa una exigencia ya conocida: la retirada de las tropas ucranianas de Donetsk, Luhanks, Zaporiyia y Jersón, las cuatro regiones ocupadas por Moscú desde el inicio de la invasión. Una condición que Kiev rechaza tajantemente.

El ministro Umiérov confirmó en declaraciones a la prensa que Ucrania solicitó formalmente un alto el fuego inmediato, así como un nuevo canje de prisioneros, pero no entregó mayores detalles.

Durante horas de esta mañana el asesor presidencial ruso Vladimir Medinksi declaró estar satisfechos con los resultados y dispuestos a proseguir los contactos. Además señaló algunos de los avances de la negociación:

En primer lugar, en los próximos días habrá un intercambio de prisioneros a gran escala: mil por mil personas .

En segundo lugar, la parte ucraniana solicitó negociaciones directas entre los jefes de Estado . Y sobre esto declaró tomar nota de esta petición.

En tercer lugar, señaló que se acordó que cada parte presentará su visión de un posible alto el fuego y una vez expuestas dichas propuestas, continuaremos, según lo acordado, el proceso de negociación.

Con esto se confirma que habrá al menos una segunda ronda por ahora, aunque aún no hay información concreta sobre cuándo será ni donde.

Por otro lado, desde Tirana, donde se celebra la cumbre de la Comunidad Política Europea, Zelenski reiteró ante los líderes del continente que su “prioridad número uno” es lograr un cese total e incondicional de las hostilidades. También lamentó que Putin haya desperdiciado “una oportunidad real” de impulsar la paz al negarse a reunirse directamente con él en Estambul.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se pronunció desde Albania. En un mensaje publicado en redes sociales, criticó la negativa del Kremlin a aceptar la propuesta de alto el fuego promovida por Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. “Rusia no quiere la paz, quiere ganar tiempo”, afirmó y llamó a mantener una postura coordinada entre los aliados.

En paralelo, la Unión Europea trabaja en un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que incluiría restricciones en los sectores energético y bancario, buscando presionar al Kremlin para que acceda a una tregua de al menos 30 días.

Negociaciones en medio de escaladas en el frente y movimientos en la frontera con Finlandia

Mientras los representantes de Rusia y Ucrania intercambiaban propuestas en Estambul, los combates sobre el terreno no dieron tregua. El ejército ruso anunció la captura de dos nuevas localidades en el este de Ucrania: Novoalexandrovka y Torskoe, ambas en la región de Donetsk. Según el Estado Mayor ucraniano, los ataques rusos se han intensificado a lo largo de mayo, con un promedio de 160 ofensivas diarias, concentradas especialmente en la zona de Pokrovsk.

Analistas de diversas agencias de inteligencia de occidente advierten que Moscú podría estar preparando una ofensiva de mayor escala durante el verano boreal, impulsada por el apoyo armamentístico de Corea del Norte y la reducción de la ayuda militar estadounidense. Sin embargo, las fuerzas rusas enfrentan importantes costos humanos: informes de inteligencia ucranianos estiman entre 150 y 170 soldados rusos muertos por día.

A esto se suma la creciente preocupación de la OTAN por movimientos rusos fuera del frente principal. Imágenes satelitales recientes, difundidas por la emisora sueca SVT, muestran actividad militar inusual en al menos cuatro bases del norte de Rusia, lo que ha encendido las alertas en Finlandia, país que se unió a la Alianza Atlántica en 2023.

Por ahora, lo acordado en Estambul, el intercambio de prisioneros y la disposición a presentar propuestas de alto el fuego, representa un avance, pero está lejos de garantizar el fin del conflicto. Las posiciones siguen siendo profundamente opuestas, especialmente en torno a la situación de los territorios ocupados por Rusia, y tanto en Kiev como en Moscú parece primar el cálculo estratégico sobre la voluntad de cesar las hostilidades. Aun así, el hecho de que ambas partes se sienten nuevamente en una mesa de diálogo deja una puerta, por pequeña que sea, entreabierta para la diplomacia.