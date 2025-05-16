Senador Sanhueza (UDI) por movilización de profesores: "Que lo hagan en un horario que no impida el derecho a estudiar"

El Colegio de Profesores ha endurecido su tono frente a lo que denominan una “lenta respuesta” por parte de las autoridades en cuanto a la Agenda Corta del magisterio, un conjunto de medidas clave para abordar su situación laboral y la crisis de la educación pública.

“Llegó el minuto de terminar con las paralizaciones que impiden el derecho a estudiar de nuestros estudiantes”, afirmó el senador Gonzalo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Aquí el mensaje que se entrega por parte del Colegio de Profesores es muy violento, primero le estás enseñando a los estudiantes que tú puedes transgredir el derecho de otra persona. Aquí se contraponen el legítimo derecho que podrían tener los profesores por sus legitimas demandas, aunque no es legal, pero lo hacen anteponiendo esos intereses, los intereses propios, por sobre los derechos que tienen los estudiantes a la educación”, agregó el parlamentario.

A pesar de legitimar las demandas, el senador Sanhueza criticó el tono en que se manifiesta el gremio: “Yo creo que tienen derecho a movilizarse, pero que lo hagan en un horario que no impida el derecho que tienen los estudiantes a estudiar”.

“En el siglo XXI no podemos seguir usando los mismos procedimientos que en el siglo XIX, yo creo que hay que innovar. El Colegio de Profesores tiene que buscar otras alternativas. Hoy día se está causando un daño a la educación en nuestro país, ya tenemos las secuelas de lo que nos tocó vivir producto del estallido social, producto de la pandemia, donde los resultados han mostrado claramente que hay un perjuicio hacia los estudiantes”, sentenció el presidente de la Comisión de Educación del Senado.

Asimismo, sostuvo que hay “que terminar con esto de que se pone a los estudiantes como escudo para lograr las legitimas demandas que puedan tener del colegio de profesores”.

Los SLEP y el SAE

Dentro de las demandas de los profesores en este proceso de manifestaciones, está el reconocimiento de ciertos elementos en el traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Respecto al trabajo para mejorar estos servicios, el senador aseguró que: “Aquí tenemos que avanzar, este es el sistema que está, mejorémoslo. En ese sentido, el ministro tuvo una acogido en la Comisión de Educación del Senado, donde hicimos un trabajo riguroso, ahora estamos a la espero de que eso sea aprobado por la Comisión de Hacienda (…) para poder perfeccionar un sistema que ha tenido muchas problemáticas en diferentes regiones de nuestro país”.

En cuanto a los esfuerzos para mejorar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) agregó que “hay que recuperar el mérito como un elemento de selección. Una de las cosas que yo le critico al sistema es que es demasiado rígido, las cosas para mi no son en blanco o en negro. Tenemos que buscar un sistema que tenga una mixtura, que no elimine el principio de la inclusión, que yo creo que es fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, pero también tenemos que recuperar el mérito como un elemento esencial”.

“La educación es el gran movilizador social, cuando producto de estas modificaciones se destruyó la excelencia de los liceos emblemáticos lo que yo he generado es que tengo una serie de jóvenes que no van a tener acceso a esa movilidad social y eso es triste y grave”, concluyó el parlamentario.