Subsecretaria de Educación: "La convivencia escolar es uno de los elementos clave del proceso formativo"

Durante abril, mes dedicado a la reflexión sobre la convivencia en las escuelas, el Ministerio de Educación (Mineduc) impulsó diversas iniciativas para fortalecer las capacidades de las comunidades educativas. Entre ellas, destaca el programa “A convivir se aprende”, parte del Plan de Reactivación Educativa que llegó a miles de establecimientos a lo largo del país.

La convivencia escolar se constituye como un eje fundamental para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Más allá de la disciplina o la resolución de conflictos, es un proceso formativo que enseña a relacionarse con los demás y promueve entornos escolares seguros e inclusivos.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, abordó los avances, desafíos y proyecciones de las comunidades educativas en relación a la convivencia, factor que destacó como una condición para el aprendizaje.

“La convivencia es uno de los elementos clave del proceso formativo (…). Aprender a relacionarnos, a convivir adecuadamente, a resolver conflictos de manera pacífica, es parte central del proceso educativo”, afirmó Arratia.

La subsecretaria explicó que el Plan de Reactivación Educativa puso como eje prioritario la salud mental y la convivencia, lo que se tradujo en la implementación del programa “A convivir se aprende”, que llegó a dos mil 795 establecimientos en 156 comunas del país.

“Este no es un proceso que se haga solo. Hay un trabajo compartido entre establecimientos y con otros actores. Las redes territoriales y las jornadas de formación han sido altamente valoradas por las comunidades educativas”, señaló.

Respecto al proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar, actualmente en segundo trámite legislativo, Arratia destacó que busca institucionalizar la Política Nacional de Convivencia Educativa, vigente desde 2002 pero sin sustento legal hasta ahora.

“El proyecto entrega herramientas y obligaciones claras para los sostenedores, y reconoce el derecho de todos los trabajadores de la educación a un contexto libre de violencia”, explicó.

Además, la autoridad hizo un llamado a no delegar exclusivamente en las escuelas la responsabilidad de la convivencia, ya que “lo que pasa en los establecimientos está muy vinculado con lo que ocurre en la sociedad. Todos damos mensajes formativos sobre cómo convivir y resolver conflictos. No podemos ser espectadores”.

La subsecretaria valoró el impacto del programa en las comunidades: “Los participantes se sienten más preparados, más conscientes de su rol y comprometidos con la mejora del entorno educativo. Esto ha favorecido una mayor capacidad para identificar desafíos y avanzar hacia una mejora continua”.

Por otro lado, acerca de la situación actual de los docentes y su paro nacional de advertencia por la llamada Agenda Corta que incluye seis demandas, Arratia reiteró la disposición del gobierno al diálogo. “Para nosotros lo central es el respaldo del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. En ese sentido, siempre un paro es una medida de última ratio (…). Quisiéramos reiterar nuestra disposición permanente al diálogo, al trabajo conjunto para ir abordando los desafíos”, sostuvo.