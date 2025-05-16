Una Bip conmemorativa y varias intervenciones: transporte público conmemora 80 años del Nobel de Gabriela Mistral

Este viernes 16 de mayo, los ministerios de Transporte y Culturas anunciaron el lanzamiento de una nueva tarjeta Bip conmemorativa. Esta vez, en el marco de la celebración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura que le fue concedido a Gabriela Mistral, poeta oriunda de Vicuña, en diciembre de 1945.

“Estamos muy contentos de esta colaboración con el Ministerio de las Culturas, que nos ha convocado para ver cómo podemos sumarnos, desde el transporte público, para celebrar y conmemorar de mejor manera los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, que se cumplen el 10 de diciembre próximo”, expresó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

“El transporte público es un actor muy relevante, fundamental en la movilidad de nuestras ciudades y su funcionamiento. Y no solamente juega un rol en ese ámbito, sino que también es un vehículo muy atractivo para poder entregar mensajes, generar políticas públicas y difundirlas“, añadió la autoridad.

En ese sentido, Muñoz explicó que serán 10 mil las unidades que se entregarán en las estaciones Universidad de Chile, Universidad Católica, República, Pedro de Valdivia, Quinta Normal, Plaza Puente Alto, Plaza Maipú y Bellavista La Florida del Metro de Santiago. Una iniciativa que igualmente llegará a la Región de Coquimbo, donde igualmente habrá ejemplares disponibles de esta tarjeta para los buses eléctricos que operan en la zona.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones. “Eso también va en beneficio de la ciudadanía. Estamos en un año de celebración. Latinoamérica tiene seis Premios Nobeles de Literatura, y dos de ellos están en nuestro país. Y hace 80 años, Gabriela Mistral se convirtió en la primera persona en Latinoamérica en recibir esta distinción, y creemos que eso hay que celebrarlo”, señaló la autoridad.

“Y hay que hacerlo poniendo en valor su imagen, su literatura, pero también las distintas dimensiones de su vida como docente, diplomática. En ese sentido, nos hemos propuesto colaborar con distintas instituciones públicas, y una de ellas es el Ministerio de Transportes”, añadió.

Cabe destacar que, además de las tarjetas, también se intervendrán 1oo buses con la imagen de la poeta. Esto, “con una nueva tecnología de Windows Vision que permite que la imagen pueda ocupar un espacio más amplio, y que no interrumpa la visión desde dentro del bus hacia afuera. Es primera vez que lo hacemos”, adelantó Muñoz.

Asimismo, el ministro de Transportes explicó que “vamos a tener 100 paraderos que van a tener esta misma imagen, incluso con un código QR que permite a las personas poder, a través del QR, saber mucho más de todo este cronograma de actividades que nos van a conducir a la celebración de los 80 años del Premio Nobel”.

“Creemos que es muy importante que esta conexión entre el transporte público y las actividades que la ciudad está celebrando y, en ese sentido, queremos que seamos muchas las personas que participemos de estos 80 años del Nobel de Gabriela Mistral“, cerró Muñoz.