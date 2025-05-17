Corte Suprema podría cambiar destino de Monsalve este lunes: Fiscalía y querellantes insisten en mantener prisión preventiva

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cumple más de cien días en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, acusado de los delitos de abuso y violación. Su situación legal sigue en evaluación, y el pasado viernes la Segunda Sala de la Corte Suprema revisó el recurso de amparo presentado por su defensa, que busca anular la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de mantener la medida cautelar.

Durante la audiencia, el defensor penal público de Monsalve, Víctor Providel, expresó su esperanza de que el máximo tribunal acoja el recurso.

“Nuestro cliente confía en el trabajo realizado. Hemos aportado nuevos elementos que reducen la necesidad de la prisión preventiva, la cual consideramos desproporcionada en esta etapa. Monsalve ha colaborado con la investigación, y existen antecedentes que respaldan su posición. Incluso el tiempo transcurrido podría moderar la aplicación de esta medida”, sostuvo.

Por otro lado, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, enfatizó el impacto emocional que este proceso ha tenido en la víctima.

“Nuestra prioridad es su bienestar y que logre superar este difícil trámite. Confiamos en que la investigación concluya en junio, como está previsto, para llevar el caso a juicio. Hoy reiteramos que hay fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva de Monsalve, dada la gravedad de los hechos”, afirmó.

Mientras tanto, Nicolás Calvo, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Metropolitana, aclaró que este recurso solo analiza un aspecto específico del caso, sin afectar el avance general de la investigación.

“El proceso continúa con diligencias pendientes. Una vez finalizadas, el Ministerio Público determinará si presenta acusación”, dijo. Asimismo, expuso que lo discutido en la Segunda Sala de la Corte Suprema se centró en las medidas cautelares, pero la postura de la Fiscalía “sobre la responsabilidad del imputado no ha variado”.

La audiencia ante la Corte Suprema se desarrolló en una sesión reservada y duró alrededor de hora y media. Se espera que el fallo de los ministros y abogados integrantes de la sala penal se conozca el próximo lunes 19 de mayo. La resolución podría definir si Monsalve permanece en prisión o si se modifica su situación legal.

En su recurso, la defensa argumenta que la prisión preventiva vulnera garantías constitucionales y ha perdido proporcionalidad. La jueza Carla Capello, quien dictó la medida, recopiló los antecedentes que ahora serán evaluados por el tribunal superior.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.