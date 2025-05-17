"Déjennos entrar": ONU propone plan integral de ayuda humanitaria para Gaza

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, Tom Fletcher, anunció que la organización ha diseñado un plan “integral”, basado “en los principios innegociables de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia”, para la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y aseguró que podría “activarse hoy mismo”.

“Contamos con la gente. Contamos con las redes de distribución. Contamos con la confianza de las comunidades locales. Y tenemos 160 mil palés listos para ser entregados ya (…). Tenemos un plan. Tenemos miles de camiones de comida en la frontera. Déjennos entrar. Déjennos trabajar“, solicitó Fletcher.

Desde la OCHA explicaron que se trata de “un paquete integral de bienes y servicios” que incluye, además de alimentos, suministros médicos, educación, alojamiento, artículos no alimentarios (NFI) y agua potable, entre otros.

Así, exigieron “acceso rápido, seguro y sin trabas” para los civiles gazatíes “que los necesitan desesperadamente y evitar la hambruna” en “todas las zonas de la Franja”.

El plan de Naciones Unidas, que contempla “rutas más directas, seguras y eficientes, sin desvíos”, y que “se ha presentado a las autoridades israelíes en numerosas reuniones”, consta de cinco etapas con “requisitos claros y viables” a fin de “garantizar una entrega de ayuda predecible, basada en principios y responsable que llegue a la población civil dondequiera que se encuentre”.

Inspección y verificación en puntos de cruce

La propuesta prevé el uso de una plataforma digital para facilitar el seguimiento de los envíos, que serán inspeccionados también en “puntos clave” en los distintos corredores de paso mediante la asignación de un código QR exclusivo a cada partida.

“Se realizan dos puntos de verificación antes de que la ayuda autorizada entre en la Franja de Gaza. En primer lugar, los monitores de la misión 2720 de la ONU verifican los manifiestos y validan el código QR único de los envíos. En segundo lugar, se escanean los camiones para garantizar que solo se carguen los materiales humanitarios autorizados”, desarrolla el documento del plan.

Los envíos que sean finalmente autorizados tras estos controles pasarán a “zonas de espera específicas” situadas en los distintos puntos de cruce gestionados por Naciones Unidas, concluyendo así las dos primeras fases del sistema propuesto.

Transporte, distribución y entrega

La tercera etapa del plan comenzaría con el transporte de las ayudas desde los corredores humanitarios hasta las instalaciones habilitadas para su posterior distribución.

Todos los camiones que crucen los pasos fronterizos irán cerrados, para “evitar que se descarguen antes de llegar a su destino”, y equipados con un rastreador GPS “para fines de seguimiento y seguridad”.

Además, para evitar robos y saqueos, se han previsto medidas de seguridad adicionales para el primer tramo de la cadena de suministro, considerado el más vulnerable ante este tipo de riesgos. A tal fin, se prevé también la preparación de múltiples rutas que permitirán plazos de entrega “escalonados”.

Una vez en las instalaciones humanitarias dispuestas a lo largo de la Franja, gestionadas por la ONU y sus socios humanitarios, “los suministros se transportan a los puntos de distribución mediante la red de entrega establecida, aprovechando métodos probados como la participación comunitaria, las listas de distribución y la minimización de las zonas de espera intermedias”.

“Medidas intensificadas”

El plan coordinado por la ONU incorpora además una serie de medidas adicionales para “fortalecer” los mecanismos ya existentes, entre las que se encuentran el uso de identificadores únicos -físicos o digitales-, la implementación de sistemas de gestión de datos, la aceleración de los ciclos de distribución y la unificación de puntos de distribución para optimizar los repartos.

En paralelo, la ONU planea reforzar su sistema de seguimiento “independiente” para un mejor seguimiento y verificación de las distribuciones. A este mecanismo se sumará un sistema de rastreo de mercado “para identificar posibles cargamentos humanitarios para la venta”.

“Los monitores de la ONU revisarán cuidadosamente cualquier discrepancia detectada en el seguimiento de los envíos humanitarios. Cualquier actividad inusual o inexplicable relacionada con la entrega de ayuda se intensifica de inmediato dentro de la ONU. Si se determina que dicha actividad viola los principios de la acción humanitaria, el coordinador humanitario puede suspender a la entidad responsable del uso del Mecanismo 2720, lo que la excluye de la entrega de ayuda humanitaria a Gaza”, advierte el texto del proyecto.

Esta propuesta de Naciones Unidas llega tras más de dos meses de bloqueo israelí al reparto de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde viven más de dos millones de personas.

La autoridades de Israel han justificado esta decisión alegando que Hamás desvía los suministros para financiar sus actividades, lo que ha llevado a Naciones Unidas a alertar del riesgo de hambruna en el enclave, que afronta una crisis humanitaria sin precedentes a causa de la ofensiva israelí del 7 de octubre de 2023.