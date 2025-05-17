Liga Árabe pide "detener el derramamiento de sangre" en Gaza

RFI con AFP.

Alcanzar un alto al fuego y permitir el acceso a la ayuda humanitaria fueron los principales puntos que acordaron los dirigentes árabes este sábado en la Cumbre de la Liga Árabe. Instaron a la comunidad internacional a concentrarse en ellos para “detener el derramamiento de sangre” en la Franja de Gaza.

En la declaración final conjunta que publicaron este sábado al término de la cumbre celebrada en Bagdad, los países de la Liga Árabe hicieron “un llamado a la comunidad internacional (…) para que ejerza presión para poner fin al derramamiento de sangre y garantizar que la ayuda humanitaria urgente pueda ingresar sin obstáculos a todas las áreas necesitadas en Gaza”.

En el documento también instaron a financiar su plan de reconstrucción de la Franja de Gaza, presentado durante una cumbre anterior de la Liga Árabe en marzo, para el que necesitan 53 mil millones de dólares en un plazo de cinco años.

En ese momento su propuesta apareció como una alternativa al plan presentado por Donald Trump, que preveía colocar al enclave palestino bajo control estadounidense. La Liga Árabe pidió que se les proporcione “rápidamente el apoyo financiero necesario” para este proyecto”.

Israel no para

En paralelo, el ejército israelí anunció este sábado un nuevo operativo con “extensos bombardeos” para derrotar al movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza con el objetivo de tomar el control de las zonas.

Desde el miércoles, más de 300 palestinos murieron en los bombardeos israelíes, según la Defensa Civil gazatí.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU, la campaña de represalia de Israel en Gaza -iniciada en octubre de 2023- ha ocasionado más de 53 mil 272 muertos, mayoritariamente civiles.