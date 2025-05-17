Oposición presiona a la Fiscalía Nacional para que reintegren al fiscal Cooper a caso ProCultura

Frente a la decisión del jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, de remover al fiscal Patricio Cooper del llamado caso ProCultura, la oposición mostró su indignación y rechazo. Tanto la Unión Demócrata Independiente (UDI) como Renovación Nacional (RN), emplazaron al fiscal nacional a reconsiderar la reasignación del persecutor.

La determinación de Valencia ocurre luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo interpuesto por Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la Fundación ProCultura, y que declarara ilegal la intervención de su teléfono celular. La resolución señala que el procedimiento vulneró garantías fundamentales.

La Fiscalía Nacional aludió al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público como fundamento legal para la remoción, apuntando a la “complejidad y gravedad” de la causa como elementos clave. La reubicación del caso busca “asegurar su continuidad y objetividad”, declaró oficialmente la institución.

Tras el anuncio, distintos personeros de la derecha han expresado su rechazo a la decisión. Desde la UDI, emitieron un comunicado este sábado en el que exigen el “reintegro inmediato” del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a la causa de ProCultura.

“No compartimos -en lo absoluto- la decisión adoptada por el fiscal nacional, Sr. Ángel Valencia, como aparente consecuencia de la reciente resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, cuya sentencia no se encuentra firme y aún restan recursos por ejecutarse”, dice la declaración pública del gremialismo.

Mediante el texto, el partido solicitó “al fiscal nacional reconsiderar de manera inmediata esta decisión, reasignando la causa al fiscal Cooper con el fin de resguardar el interés público y la confianza ciudadana, más aún dada la gravedad de los delitos que se investigan”.

Por su lado, la diputada Camila Flores (RN) calificó la decisión del fiscal nacional como “una señal negativa”. A su juicio, Cooper “se estaba atreviendo a levantar todo el ruido que sea necesario con tal de que los eventuales culpables de delitos paguen por esta situación”.

“Me parece que la Fiscalía da una señal equivocada al ceder a las presiones de la extrema izquierda de nuestro país que no quiere que esto se investigue y que, finalmente, pase como en otras situaciones donde estos escándalos quedan en nada. Yo esperaría que el fiscal nacional reconsidere esta situación, aun cuando lo veo improbable”, aseveró.

En tanto, el diputado Andrés Celis (exRN) querellante en el caso ProCultura, lamentó “profundamente” la decisión de la Fiscalía Nacional de sacar al fiscal Cooper, acentuando que “los avances que se estaban a punto de demostrar eran en definitiva dejar al descubierto esta verdadera peligrosidad de la red de corrupción por la cual estaba atravesando esta fundación”.

Además, Celis sostuvo que estudiarán “todas las acciones pertinentes tanto a nivel judicial como parlamentario, para requerir al fiscal nacional Ángel Valencia las motivaciones de esta decisión inédita en el mayor caso de corrupción que ha atravesado nuestro país”.