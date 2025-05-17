Diario y Radio Universidad Chile

Para "detener el baño de sangre" en Ucrania: Trump asegura que hablará con Putin y Zelenski el lunes

Según anunció el presidente de Estados Unidos, además de llamar a sus homólogos ruso y ucraniano, también conversará con líderes de la OTAN. "Espero que esta guerra tan violenta termine", dijo a través de Truth Social.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará el próximo lunes con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, con el objetivo de iniciar una ronda internacional de conversaciones telefónicas que emprenderá el mandatario norteamericano para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania.

Las conversaciones comenzarán a partir de las 10.00, hora local de Washington D.C., según anunció Trump a través de Truth Social. Además, de Putin y Zelenski, Trump también hablará con líderes de la OTAN.

Espero que sea un día productivo, que se logre un alto el fuego y que esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debió haber ocurrido, termine“, agregó.

Las conversaciones del lunes con los líderes ruso y ucraniano serán las primeras que el jefe de la Casa Blanca mantendrá desde la reunión del pasado viernes en Estambul entre delegaciones de Rusia y Ucrania -las primeras en tres años-, durante la que concretaron un intercambio de un total de 2 mil prisioneros de guerra y la próxima entrega de sus condiciones respectivas para alcanzar un alto el fuego.

