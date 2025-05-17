Tras pocos avances de la agenda corta: Colegio de Profesores se declara en "estado de alerta"

Luego de la reunión que sostuvo el Ministerio de Educación con el Colegio de Profesoras y Profesoras, tras el masivo paro nacional del gremio, se declaró en “estado de alerta” debido a los escasos avances presentados por la autoridad a los seis puntos de su agenda corta.

Una vez finalizado el encuentro con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, sostuvo: “Hubo algunos avances, pero aún son insuficientes. Todavía faltan abordar temas como son la Titularidad, SLEPs y Nueva Educación Pública”.

El dirigente anunció que las partes seguirán en conversaciones pero el gremio “permanecerá en estado de alerta” y con asambleas a lo largo del país. “Programaremos conversaciones, una para la próxima semana y otra la subsiguiente, esos dos encuentros serán claves, ya que esperamos tener resultados concretos. Así, el 30 de mayo que tenemos Asamblea del Directorio Nacional con las y los Presidentes Regionales de todo el país, definir los pasos a seguir”, señaló.

Respecto a que los paros perjudican a los alumnos por la pérdida de clases, Aguilar señaló que “estas propuestas son precisamente para mejorar la Educación, para que las y los docentes puedan dedicar más tiempo al estudiante. Cada uno de los temas de la agenda corta apuntan a la mejora de la Educación Chilena”.

Recordemos que este jueves el Colegio de Profesoras y Profesores convocó a una paralización de 24 horas, la que tuvo una alta adherencia a nivel país y multitudinarias marchas a lo largo de Chile para presionar al Gobierno en la pronta tramitación de su agenda corta.

Algunos de esos puntos son: Ley de Titularidad, reponer los derechos adquiridos de los Avanzados, Expertos 1 y 2; transparencia en la corrección de portafolios y en los criterios de objeción en la evaluación docente, financiamiento basal para la educación pública, traspasos a los SLEPs sin deudas y permitir el traslado entre ellos, terminar con la carga administrativa, no hacer reemplazos durante las horas no lectivas, políticas efectivas de apoyo a la salud mental y contra las agresiones a docentes, reconocimiento real al profesor jefe, calendario escolar ajustado a cada territorio y día del docente libre sin recuperación, entre otros.