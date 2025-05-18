Felipe Molina y su apuesta dramática de "El socio": "Era fundamental volver a poner esta obra literaria en la palestra"

Fue un éxito de taquilla para el Teatro Nescafé de las Artes. Desde su primera presentación que “El socio”, un unipersonal protagonizado por Héctor Morales y basado en el clásico libro homónimo del escritor chileno Jenaro Prieto, despertó el interés no solo en las y los espectadores que ocuparon las butacas del emblemático recinto de Providencia, sino también de la propia familia del literato.

“En la residencia artística del teatro decidimos que la modalidad del 2024 iba a ser llevar clásicos literarios a la escena dramática. Íbamos a hacer ese cambio, del género literario al dramático, y empezamos a revisar algunas opciones. Y ‘El socio’ es una de las obras fundamentales de la literatura chilena, piedra angular de todo lo que significó después una cantidad de escritores, igualmente por lo que generó a nivel mundial, que es algo que tampoco se conoce, y que para nosotros era fundamental poder volver a poner en la palestra”, contextualizó el director artístico del Nescafé y también de la obra, Felipe Molina.

“La obra de don Jenaro Prieto fue adaptada al cine más de cinco veces, incluso con una versión que se hizo en Hollywood en los 90 protagonizada por Whoopi Goldberg, que en ese entonces era una actriz top. En esos lugares se fijadon en un texto de un compatriota y aquí no sabemos eso. Por eso, para nosotros era súper importante relevar esos hitos”, sumó Molina.

Fue dentro de la investigación asociada a esta adaptación que el equipo estableció contacto con los descendientes de Prieto, quienes asistieron a la primera versión de la obra. “Les contamos lo que estábamos haciendo y ellos felices vinieron en masa y siguen haciéndolo. Probablemente este domingo también van a venir. Porque para ellos, como familia, es relevante que nos demos cuenta de la importancia del trabajo que tuvo don Jenaro, y que lo podamos apreciar casi cien años después de la misma forma“, recordó el director.

Eso es, precisamente, lo que hoy motiva la puesta en marcha del tercer ciclo de “El socio”, y que estará disponible en el Nescafé de las Artes este domingo 25 de mayo a las 19:00 horas. Lo anterior, en una puesta en escena que, en palabras de Molina, resulta en una “mezcla de stand-up, de narrador oral, de cuentacuentos, de entregar esa tradición”.

“El trabajo que hicimos con Héctor fue, justamente, empezar a repensar esta novela. Como director de la obra, le comenté que quería que él le contara al público esta historia con las herramientas que él tuviera. Pensando que es una novela que se escribió hace casi 100 años, ¿qué pasa cuando el papá o la mamá le cuentan al hijo una obra, un texto, una experiencia, una anécdota? Así, esto de que vaya pasando de generación en generación también implica que la persona que te cuenta esta anécdota, por decirlo de alguna manera, lo vea desde su propia perspectiva”, recapituló el dramaturgo sobre las particularidades de este montaje.

Por eso, explica que el protagonista -en este caso, únicamente Morales-, “le pone de su cosecha, le saca cosas que para él no son importantes, le agrega otras que para alguien más a lo mejor tampoco lo son, etcétera. Ese ejercicio fue el que quise trabajar con Héctor. El espectador, ¿cómo vería una obra de teatro donde simplemente hay una persona alrededor del escenario intentando contarle algo? Es la génesis del juglar, que con las pocas herramientas que tiene, puede contar una historia. Y Héctor, en una hora veinte, logra contarle un libro completo al espectador, donde, por supuesto, echa mano a toda su gracia, su talento, su expertiz, a todo su trabajo”.

“En ciertos momentos simplemente es Héctor Morales quien te cuenta la historia, pero llegan otros donde empieza a aparecer Julián Pardo y todos los otros coprotagonistas, los antagonistas, y uno como espectador termina viendo a todos los personajes del escenario, solamente con Héctor”, añadió el director, en un ejercicio profundamente desafiante en términos actorales.

Por eso, destaca que Morales “lo hace estupendamente bien. No es porque sea el director de la obra, pero su trabajo es brillante. La recepción del público así lo dice. Además, es un juego, un ejercicio lúdico maravilloso, porque no es solamente de Héctor, sino también del espectador. Son ellos los que tienen que estar jugando constantemente a ponerle rostro a estos personajes, a creerle a Héctor, a entrar en la dinámica que les proponga, a ayudarlo a seguir con la historia. Es muy bonito, porque al final termina siendo una comunidad“.

En esa misma línea, comentó que, en esta versión, han ido adaptando la historia de este fracasado corredor de propiedades que zafa de un negocio trucho a través de un socio inventado con casos que mueven la pauta noticiosa. “Es una obra totalmente contingente, por el mismo hecho de que todavía nos sigan ofreciendo negocios turbios“, comentó Molina.

“Eso es algo que trabajamos con Héctor, porque constantemente él le está intentando explicar esto al público trayéndole cosas contemporáneas para que entiendan lo que quiso decir don Jenaro Prieto. Pero cuando hablamos del negocio turbio e intentamos explicar de qué se trata, podría haber aparecido el caso Caval, pero ya quedó obsoleto porque viene el caso Cascadas, y porque después llega el caso Fundaciones, después el caso Alcaldesa… Todos los días viene un caso turbio distinto“, resumió entre risas.

Teatro para la ciudadanía

Hace tres años que el Teatro Nescafé de las Artes arrancó con el proyecto de residencias artísticas. Un espacio que le permite a la institución crear y montar sus propias obras bajo temáticas que buscan generar propuestas novedosas para la ciudadanía.

“La respuesta del público ha sido increíble, porque lo que estamos buscando es, justamente, ver qué es lo que la cartelera no le ofrece al espectador. Y aquí cumplimos con esa oferta. Desde el 2023 que empezamos a diagnosticar que los clásicos estaban medio perdidos, así que comenzamos a reflotarlos y encontramos un nicho que enganchó muy bien con nosotros”, afirmó el director.

“Después pasamos a los clásicos literarios y hoy estamos trabajando los clásicos dramatúrgicos, pero vistos desde los personajes que no aparecen o no tienen mucha injerencia en la trama principal, como fue en marzo ‘Rosalina y Romeo y Julieta’, que es la primera mujer de la que Romeo está enamorado y que gracias a que ella lo despecha, Romeo queda tan triste que sus amigos lo invitan a una fiesta y ahí conoce a Julieta. O sea, gracias a ese despecho es que tenemos esta historia de amor”, ejemplificó Molina.

Lo mismo que sucederá el próximo 29 de junio con el estreno de “Barón y Barahona, o la última función del Tony Chico”: “Allí, revisitaremos este clásico chileno de Luis Alberto Heiremans, pero desde estos personajes, Barón y Barahona, que son dos malabaristas trapecistas que miran todo desde lejos, y pareciera ser que no tienen opinión. Pero aquí, ellos nos van a contar ‘El Tony Chico’ desde su mirada”.

Esto, en un contexto donde la gente pide más cartelera cultural. “Post pandemia, la gente necesitó salir de sus casas a los espacios públicos, encontrarse con un otro, juntarse a tomar el café previo, la cervecita después, disfrutar de un espectáculo. Ya no el ‘oye, nos juntamos a las ocho, tú en tu casa, yo en la mía, vemos la misma película y la comentamos’. Se generó esa gana de volver a encontrarse y hoy por hoy ya se quedó. Y el público está pidiendo cada vez mayor cantidad y mejor calidad en los espectáculos”, analizó el dramaturgo.

“Si nosotros miramos la realidad de las artes escénicas en Chile, las funciones siempre eran de jueves a sábado, o hasta el domingo. Hoy encontramos, desde el mismo Teatro Nescafé de las Artes, ofertas de lunes a lunes. Y esa oferta varió, porque además de teatro, de música, de ópera, también tenemos humor, stand up. La gente está valorando y validando eso como una muestra artística también, lo cual está perfecto. Empiezan a aparecer otros lugares que son recintos artísticos: los bares, los casinos, se empieza a ampliar la oferta. Y al ampliar la oferta, empieza a crecer la demanda y generamos industria“, concluyó Molina.